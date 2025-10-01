Kamaltai Gawai : आरएसएसच्या विजयादशमी सोहळ्याला जाणार की नाही? कमलताई गवईंनी केले स्पष्ट; म्हणाल्या- आम्ही आंबेडकरी चळवळीसाठी समर्पित पण...

Summaryसुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मातोश्री कमलताई गवईंना आरएसएसच्या अमरावती विजयादशमी सोहळ्याचे निमंत्रण मिळाले होते.त्या कार्यक्रमाला त्या जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.कमलताई गवईंनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कार्यक्रमाला जाणार की नाही हे स्पष्ट केले आहे..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ५ ऑक्टोबरला अमरावतीत होणाऱ्या विजयादशमी सोहळ्याला सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मातोश्री कमलताई गवई यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमा त्या जाणार असल्याची चर्चा होती पण आता यावर खुद्द कमलताई गवई यांनीच भाष्य केले आहे. याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे. आपण या कार्यक्रमाला जाणार नसल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कमलताईंनी स्पष्ट केले आहे..कमलताई गवई यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, आपण कुठेही गेलो तरी आंबेडकरी विचार मांडणे हे शेवटचा श्वास असेपर्यंत सोडणार नाही, हीच आंबेडकरी चळवळीची ताकद आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला जर आपण गेलो असतो तर त्या व्यासपीठावर आंबेडकरी विचार मांडण्याची संधी मिळाली असती. या आधी रा सू गवई यांनीही अशा वेगवेगळ्या व्यासपीठावर जाऊन आंबेडकरी विचार मांडले आहेत. .त्या पुढे पत्रात म्हणतात की, माझे पती दादासाहेब गवई हे जाणून-बुजून अशा विरोधी मंचावर जायचे, तिथे वंचितांचे प्रश्न मांडायचे. तिथे आंबेडकरी विचार मांडायचे. मी देखील या कार्यक्रमात गेले असते तर आंबेडकरी विचार मांडले असते. पण त्यावरुन झालेल्या चर्चेमुळे, कुठल्याही शंका पोसल्या जाऊ नयेत म्हणूनच 5 ऑक्टोबरच्या कार्यक्रमास जाणार नाही असं कमलताई गवई यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. .FAQsप्रश्न 1: कमलताई गवईंना कोणत्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाले होते? ➡️ आरएसएसच्या अमरावतीतील विजयादशमी सोहळ्याचे.प्रश्न 2: त्या कार्यक्रमाला जाण्याची चर्चा का झाली? ➡️ कारण निमंत्रण स्वीकारल्याची बातमी पसरली होती.प्रश्न 3: कमलताईंनी प्रसिद्धीपत्रकात काय स्पष्ट केले? ➡️ त्या कार्यक्रमाला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.प्रश्न 4: जर गेल्या असत्या तर काय केले असते? ➡️ व्यासपीठावर आंबेडकरी विचार मांडले असते.प्रश्न 5: दादासाहेब गवईंची भूमिका काय होती?➡️ ते विरोधी मंचावर जाऊनही वंचितांचे प्रश्न मांडायचे.प्रश्न 6: त्यांनी शेवटी कार्यक्रमाला का न जाण्याचा निर्णय घेतला? ➡️ गैरसमज व शंका निर्माण होऊ नयेत म्हणून..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.