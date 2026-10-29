"BJP अन् काँग्रेसवाले मले हलक्यात घेते होते, आता विधानसभा लढवणार! पोट्ट्यांनी ठरवलं..."; कराळे मास्तरांचा थेट इशारा

नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत अभिजीत वंजारी यांनी विजय मिळवला असला, तरी या निवडणुकीत कराळे मास्तरांच्या भूमिकेची राज्यभर चर्चा झाली. अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणाऱ्या कराळे मास्तरांनी मिळवलेल्या मतांमुळे त्यांच्याकडे किंगमेकर म्हणून पाहिले जात आहे. या निवडणुकीनंतर त्यांनी आगामी राजकीय वाटचालीबाबत भूमिका स्पष्ट केली असून, २०२९ मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. तसेच, आतापासूनच बूथ पातळीवर तयारी सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..अपक्ष उमेदवार म्हणून मिळालेल्या मतांची चर्चानिवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी आपल्याला कमी लेखले. मागील वर्षी साडेसहा ते सात हजार मते मिळाल्यामुळे यंदा चार हजारांच्या आसपासच मतदान होईल, असा त्यांचा अंदाज असावा. मात्र, ज्या ठिकाणी राजकीय पक्षांचे सदस्य पोहोचले नाहीत, तिथे आपण पोहोचलो, असे कराळे मास्तरांनी सांगितले.शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग, विविध शासन निर्णय मागे घेण्यासाठी केलेली आंदोलने आणि नेत्यांच्या वाहनांसमोर उभे राहून विरोध करण्याची भूमिका यामुळे मोठा वर्ग आपल्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी म्हटले. लोकांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना दुसऱ्या पसंतीच्या मतांमध्ये मोठा फटका बसल्याचा दावाही त्यांनी केला..अभिजीत वंजारी यांना विजयी करण्यासाठी मतदारांना दुसऱ्या पसंतीचे मत महत्त्वाचे असल्याचे आपण सांगितले होते, असेही कराळे मास्तरांनी नमूद केले. भाजपच्या उमेदवारांनीही दुसऱ्या पसंतीच्या मतांसाठी प्रयत्न करायला हवे होते. आपल्या नावासमोरील दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची संख्या आणि प्रतिस्पर्ध्यांच्या नावासमोरील मतांची संख्या जवळपास सारखीच होती. दोन्ही बाजूंची सुमारे आठ हजार मते अवैध ठरल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. भाजपने दुसऱ्या पसंतीच्या मतांसाठी प्रयत्न केले असते, तर निकाल वेगळा लागला असता, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या निकालातून संबंधितांनी धडा घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..अभिजीत वंजारींचे अभिनंदनअभिजीत वंजारी यांच्या विजयाबद्दल कराळे मास्तरांनी त्यांचे अभिनंदन केले. मात्र, निवडून आल्यानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवावा, असे आवाहनही केले. पुढील निवडणुकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.आपल्याला सुमारे २५ हजार मते मिळाली असून, अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवतानाही मतदारांनी आपल्यावर विश्वास दाखवला, असे ते म्हणाले. लोकांना तिसरा पर्याय हवा असल्याचे या निवडणुकीतून दिसून आल्याचा दावाही त्यांनी केला. अभिजीत वंजारी यांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांमध्ये आपल्याला मोठा पाठिंबा मिळाल्याचे सांगत, त्यांना खाली खेचले गेले असते, तर आपण मोठ्या फरकाने विजयी झालो असतो, असेही त्यांनी म्हटले..राज्यातील चार आमदारांचा एकच मामा कोण! प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयानंतर राजन पाटील यांची राज्यभर चर्चा.बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणीनिवडणुकीत बॅलेट पेपरचा वापर झाल्यामुळे मतमोजणीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पाहता आली, असे कराळे मास्तरांनी सांगितले. बॅलेट पेपरवर झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीला अधिक जागा मिळाल्या असून, त्यात आपल्या गटाचाही मोठा वाटा असल्याचा दावा त्यांनी केला.ईव्हीएमबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकाही बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. देशातील लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने लवकरात लवकर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले..पक्षांतर्गत गटबाजीवर टीकाराजकीय पक्षांनी उमेदवारी देताना केवळ आर्थिक ताकद, संस्था किंवा राजकीय घराण्याचा विचार न करता, प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, असे कराळे मास्तर म्हणाले. पक्षासाठी निष्ठेने काम करणाऱ्या आणि आंदोलने उभी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळायला हवी, अशी त्यांची भूमिका आहे.विदर्भातील काँग्रेसमधील गटबाजीवरही त्यांनी टीका केली. नाना पटोले, वडेवार, धानोरकर आणि नितीन राऊत यांच्या गटांमुळे पक्षाचे नुकसान होत असल्याचे ते म्हणाले. ही गटबाजी थांबवली नाही, तर कार्यकर्त्यांचे आणि पक्षाचे नुकसान होईल. या परिस्थितीचा भाजपला फायदा होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबतही चर्चा सुरूराष्ट्रवादी काँग्रेसमधून हकालपट्टी झाल्यानंतर पुढील राजकीय वाटचालीबाबत कराळे मास्तरांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. २०२९ ची विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे ठरवले असून, त्यासाठी बूथ पातळीवर तयारी केली जाणार आहे. यासंदर्भात लवकरच बैठका घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.येत्या दोन ते तीन महिन्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होण्याच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवार उभे करायचे की स्वतंत्रपणे पक्षाची उभारणी करायची, यावरही चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय येत्या आठवडाभरात बैठक घेऊन निश्चित केला जाणार असल्याचे कराळे मास्तरांनी सांगितले..सब गोलमाल! पत्नी IPS, पती IAS, कुटुंबाच्या नावे ४० व्हिलांची खरेदी, भाडं वर्षाला २ कोटी; सरकारने केली कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.