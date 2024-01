Karuna Sharma: करुणा शर्मांचे पुन्हा धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप; ठाकरे, चाकणकर, फडणवीस, सुप्रिया सुळेंना घातलं साकडं

मुंबई : राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर करुणा शर्मा यांनी पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. पत्रकार परिषद घेत त्यांनी आपल्यावरील अन्यायाचा पाढा वाचला तसेच आपल्याला कोणीही मदत करायला पुढं आलं नसल्याचंही त्या यावेळी म्हणाल्या.

"धनंजय मुंडे यांच्यासमोरच त्यांच्या गुडांनी मला मारलं" असा खळबळजनक आरोपही त्यांनी केला आहे. (karuna sharma serious alligations accusations against dhananjay munde he appealed to thackeray chakankar fadnavis supriya sule for help)