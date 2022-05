केतकी चितळेला दिलासा नाहीच, न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला

मुंबई : अभिनेत्री केतकी चितळे हिचा जामीन अर्ज आज न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे तिचा तुरुंगातील मुक्काम आणखी वाढणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्याबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट केल्यामुळे कळवा पोलिस ठाण्यात केतकी हिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असल्याचे कारण देत ठाणे (Thane) न्यायालयाने तिचा जामीन फेटाळला आहे. (Ketaki Chitale's Bail Rejects By Court In Case Of Derogatory Facebook Post On Sharad Pawar)

दुसरीकडे तिच्याविरोधात रबाळे पोलिस ठाण्यात अॅट्राॅसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात केतकी चितळे (Ketaki Chitale) हिने जामीन अर्ज दाखल केला होता. एकाही गुन्ह्यांमध्ये तिला अद्यापही जामीन मिळालेला नाही.

ठाण्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाने तिला ७ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली आहे.