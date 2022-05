कोणत्याही चौकशीला तयार, ईडीच्या चौकशीनंतर परबांची पहिली प्रतिक्रिया

By

मुंबई : ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी, घरावर, लोकांवर छापे घातले. गेल्या काही दिवसांपासून बातम्या येत होत्या. या मागचा गुन्हा काय? दापोली येथील साई रेसॉर्टचे मालक सदानंद कदम आहे. कोर्टात त्यांनी तसा दावा केला आहे. हे रिसॉर्ट अजून सुरू झालेले नाही. रिसॉर्टमधून सांडपाणी समुद्रात जाते यावरुन गुन्हा दाखल केलेला आहे. तरीही साई रिसॉर्ट आणि माझ्या नावाची नोटीस काढली. ईडीच्या (Enforcement Directorate) अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तर दिली आहेत, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. (Anil Parab Says I Will Ready Any Investigation)

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आज गुरुवारी (ता.२६) तब्बल तेरा तास परब यांची चौकशी केली. चौकशी संपल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. पर्यावरणाची दोन कलमे लावून गुन्हा दाखल करण्यात आली आहेत. ईडीच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले. सर्व गोष्टींचा खुलासा कोर्टात देईल.

आजची चौकशी फक्त रिसाॅर्टसंबंधी होती, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी यावेळी दिली. रिसॉर्ट अजून सुरू झालेले नाही. मग गुन्हा कसा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.