Kokan Weather Update : थंडीची लाट आणखी तीव्र होणार, सिंधुदुर्गमध्ये ९ अंश निचांकी तापमान, आंबा पिकाचे उत्पादन वाढणार

Maharashtra Cold Wave News : सिंधुदुर्गमध्ये गेल्या काही वर्षांतील नीचांकी ९ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद आज मुळदे संशोधन केंद्रावर झाली. त्यामुळे जिल्ह्यात हुडहुडीसदृश वातावरण आहे. थंडीच्या लाटेमुळे नागरिक बेजार झाले असून नागरिकांनी उबदार वस्त्रे बाहेर काढली आहेत. दुसरीकडे आंबा, काजू बागायतदारांसाठी ही थंडी सुखद धक्का मानला जात आहे..जिल्ह्यात या वर्षी पाऊस लांबला. ८ नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस सुरू होता. १४ नोव्हेंबरपासून थंडीला सुरूवात झाली. त्यानंतर दिवसागणीक थंडीचे प्रमाण वाढतच गेले. १७ नोव्हेंबरपर्यत कडाक्याची थंडी होती. मात्र, त्यानंतर वातावरणात बदल होत गेला. त्यानंतर गेले काही दिवस थंडी गायब झाली होती. जोरदार वारे आणि त्यानंतर कडक ऊन्ह असे चित्र होते. काही दिवस ढगाळ वातावरण देखील निर्माण झाले होते. मात्र, मागील तीन-चार दिवसांपासून पुन्हा थंडीला सुरूवात झाली..सोमवारी (ता. ८) रात्रीपासूनच जिल्ह्यात थंड वारेही वाहू लागले. मंगळवारी (ता. ९) जिल्ह्यातील ग्रामीण मौसम सेवा केंद्र मुळदे येथे १० अंश सेल्शिअस किमान तापमानाची नोंद झाली होती. त्यानंतर मंगळवारी दिवसभर हवेत गारवा होता. सायंकाळी पाच-सहा वाजल्यापासूनच थंड वारे वाहत होते. रात्री हुडहुडीसदृश वातावरण तयार झाले. जिल्ह्याच्या सर्व भागात प्रचंड गारठा होता. घरातून बाहेर पडणे नागरिकांना मुश्कील झाले होते. नागरिकांनी उबदार वस्त्रे बाहेर काढली..दरम्यान, ग्रामीण मौसम सेवा केंद्र मुळदे येथे आज ९ अंश सेल्शिअस किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील हे निचांकी तापमान आहे. आतापर्यंत अनेकदा १० अंश सेल्शिअसपर्यत पारा घसरला होता. मात्र, यापूर्वी ९ अंश सेल्शियसपर्यत पारा घसरल्याची नोंद आढळलेली नाही. दरम्यान, एकीकडे थंडी असली तरी जिल्ह्याच्या पूर्वपट्ट्यात जोरदार वारे वाहत आहेत. या वाऱ्यांमध्ये देखील गारवा आहे..Maharashtra Weather Alert : राज्यात थंडीची लाट कायम, 'या' १५ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट; जाणून घ्या तुमच्या भागांत कसे असेल हवामान?.आंबा, काजूला पोषकजिल्ह्यात थंडीचे प्रमाण वाढल्यास त्याचा चांगला परिणाम जिल्ह्यातील अनेक भागातील आंबा कलमांवर होण्याची शक्यता आहे. काही भागात आंबा कलमांना अजून मोहोर आला नव्हता. त्या झाडांना आता मोहोर फुटण्याची शक्यता आहे. काजू पिकांवरही चांगला परिणाम होणार आहे. वातावरण बदलाने आंबा, काजू पिकांवरील कीडरोग कमी होणार आहेत..जिल्ह्यात आंबा, काजू पिकांना चांगले वातावरण आहे. थंडीचे प्रमाण वाढत असल्याने ज्या भागातील आंबा पिकाला मोहोर अजूनही आला नाही, त्या भागातील झाडांना मोहोर फुटेल अशी शक्यता आहे. ही थंडी आणखी काही दिवस राहण्याचा अंदाज आहे.- डॉ. यशवंत मुठाळ, तांत्रिक अधिकारी, ग्रामीण मौसम सेवा केंद्र, मुळदे.पाच वर्षांतील नोंदलेले नीचांकी तापमान२०१९, २०२० मध्ये १० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद२०२३ ः १० जानेवारी - १० अंश सेल्सिअस२०२४ ः १० जानेवारी - १०.५ अंश सेल्सिअस,११ जानेवारी - १० अंश सेल्सिअस६ जानेवारी -१० अंश सेल्सिअस,२०२५ ः ९ डिसेंबर - १० अंश सेल्सिअस,१० डिसेंबर - ९ अंश सेल्सिअस.