महाराष्ट्र बातम्या

Kokan Weather Update : थंडीची लाट आणखी तीव्र होणार, सिंधुदुर्गमध्ये ९ अंश निचांकी तापमान, आंबा पिकाचे उत्पादन वाढणार

Sindhudurg Cold Wave : सिंधुदुर्गमध्ये थंडीची लाट वाढत असून तापमान ९ अंशांवर घसरले आहे. वाढलेल्या थंडीमुळे आंबा पिकाच्या उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
Kokan Weather Update

Kokan Weather Update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Cold Wave News : सिंधुदुर्गमध्ये गेल्या काही वर्षांतील नीचांकी ९ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद आज मुळदे संशोधन केंद्रावर झाली. त्यामुळे जिल्ह्यात हुडहुडीसदृश वातावरण आहे. थंडीच्या लाटेमुळे नागरिक बेजार झाले असून नागरिकांनी उबदार वस्त्रे बाहेर काढली आहेत. दुसरीकडे आंबा, काजू बागायतदारांसाठी ही थंडी सुखद धक्का मानला जात आहे.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Weather
Konkan
Weather Department
weather forcast
Cold
AGRO KOKAN
sindhudurg Fort
Weather Update maharashtra
weather updates
Maharashtra Weather Alert
Maharashtra weather update
Weather Alerts India
weather update Pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com