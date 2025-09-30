महाराष्ट्र बातम्या

Kolhapur building slab collapse : कोल्हापुरातील फुलेवाडीत इमारतीचा स्लॅब कोसळला ; अनेकजण अडकल्याची भीती

Kolhapur Phulewadi Major Incident : घटनास्थळी मदतकार्य सुरू, इमारतीचा स्लॅब नवीनच सुरू असल्याने ही दुर्घटना घडल्याची माहिती समोर येत आहे.
Kolhapur Phulewadi Building slab collapse: कोल्हापुरातील फुलेवाडीत इमारतीचा स्लॅब कोसळला आहे. महानगरपालिकेच्या अग्निशामन विभागाच्या नूतन इमारतीचं बांधकाम सुरू होते. दरम्यान साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास इमारतीचा स्लॅब कोसळला असून, स्लॅबखाली अनेक जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

घटनास्थळी मदतकार्य सुरू झाले आहे. इमारतीचा स्लॅबचे काम सुरू होते दरम्यान ही दुर्घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनास्थळी जिल्हा पोलीस प्रमुख योगेश कुमार, माजी आमदार ऋतुराज पाटील दाखल झाले आहेत.

दरम्यान, या दुर्घटनास्थळी मोठ्यासंख्येने गर्दीही जमली आहे. स्थानिक लोकही मदतकार्यात सहभागी झाले आहे. संध्याकाळनंतर ही घटना घडल्याने, आता मदतकार्यात अंधार आणि त्यात पावसामुळे अडचणी येत आहेत.

प्राप्त माहितीनुसार, फायर स्टेशनची ही इमारत असून, तिचे निर्माण कार्य सुरू होते. तर आता या इमारतीच्या मलब्याखाली किमान सात ते आठ मजूर दबले गेले असल्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे. मदत व बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.

