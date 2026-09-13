Konkan Railway: कोकणात जायचा प्रवास १० तासांचा, पण गाड्या ११ ते १२ तास लेट; गणपतीला जायचं कसं? प्रवाशांचा संताप

मुंबई : गणरायाच्या आगमनासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिले असून बाप्पाच्या आगमनासाठी चाकरमानी आपल्या गावच्या दिशेने निघाले आहेत. मात्र गणेशोत्सव तोंडावर कोकण रेल्वेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कोकण रेल्वे मार्गावरील गाड्या उशिराने धावत असून प्रवाशांच्या हाल होत आहेत. .रेल्वे प्रशासनाने कोकणवासीयांच्या सेवेसाठी मुंबईहून कोकणात विशेष गाड्या सोडण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र या गाड्या विहित वेळेपेक्षा उशिराने धावत आहेत. कुडाळ स्थानकात मिळालेल्या माहितीनुसार, जबलपूर एक्सप्रेस तब्बल 11 ते 12 तास उशिरा दाखल झाली आहे, तर इतर गाड्याही दोन ते तीन तास विलंबाने धावत आहेत. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही कोकण रेल्वेच वेळापत्रक कोलमडल्यामुळे गणेशभक्तांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..Mumbai Metro: गणेशोत्सवात मुंबई मेट्रोची स्पेशल सर्व्हिस! मध्यरात्रीपर्यंत विशेष सेवा, शेवटची ट्रेन कधी धावणार?.कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडलेगणेशोत्सवानिमित्त रेल्वे प्रशासनाकडून विशेष गाड्या सोडण्यात येतात. मात्र या गाड्यांपैकी प्रत्यक्षात बहुतांश गाड्यांचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले आहे. मुंबईहून सुटणाऱ्या कोकण कन्या, तुतारी, जनशताब्दी अशा गाड्या ३ ते ४ तास उशिराने धावत असून काही गाड्या 8 तासांहून अधिक उशिराने धावत आहे..Mumbai News: गणेशोत्सवाची आठवडाभर सुट्टी; मात्र गुजराती, कॉन्व्हेंट शाळांचा सुट्टी देण्यास नकार, शिक्षण विभागाचे कारवाईचे संकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.