महाराष्ट्र बातम्या

Konkan Railway: कोकणात जायचा प्रवास १० तासांचा, पण गाड्या ११ ते १२ तास लेट; गणपतीला जायचं कसं? प्रवाशांचा संताप

Konkan Railway Delay: कोकण रेल्वे मार्गावरील गाड्या उशिराने धावत असून प्रवाशांच्या हाल होत आहेत. यामुळे गणेशभक्तांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
Konkan Railway Delay

Konkan Railway Delay

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : गणरायाच्या आगमनासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिले असून बाप्पाच्या आगमनासाठी चाकरमानी आपल्या गावच्या दिशेने निघाले आहेत. मात्र गणेशोत्सव तोंडावर कोकण रेल्वेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कोकण रेल्वे मार्गावरील गाड्या उशिराने धावत असून प्रवाशांच्या हाल होत आहेत.

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