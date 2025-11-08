Agriculture News : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी, ऊस ठिबक सिंचनाला प्रतिटन शंभर रुपये अनुदान : कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे

कोपरगाव : ‘‘ राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जून रोजी कर्जमाफी दिली जाईल. त्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल महिन्यात मिळेल. राज्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार आहे. वेगवेगळ्या योजनांचा अभ्यास करून विकास निधी आणणे, हे सोपे काम नाही. उसाच्या ठिबकसाठी प्रतिटन शंभर रुपये अनुदान देऊन समितीने सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकले,’’ असे प्रतिपादन कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी केले. .कर्मवीर शंकरराव काळे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त कोळपेवाडी येथे आयोजित केलेल्या कृषी प्रदर्शनाचा प्रारंभ त्यांच्या हस्ते झाला. त्यापूर्वी आयोजित केलेल्या शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार अशोक काळे होते. आमदार आशुतोष काळे, कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रवीण शिंदे, द्राक्षबागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक कानडे यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..Crime: तीन मुलांच्या आईचा भाच्यावर जीव जडला; गावी जाते सांगून पळ काढला, नंतर रागात पती नको ते करून बसला.भरणे म्हणाले, की कृषियांत्रिकी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसह अवजारे सवलतीची दरात मिळत आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आठ लाख शेतकऱ्यांना सुरवातीला ८८० कोटी रुपये आणि नंतर ६२६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली..आमदार आशुतोष काळे शेतकऱ्यांना नवे तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन देतात. खास यंत्रणा उभी करून मतदारसंघातील मोठा विकास निधी आणतात. दरवर्षी कृषी प्रदर्शन भरवतात. हे लक्षात घेऊन पुढील वर्षीपासून कृषी विभागाचे जिल्हा प्रदर्शन सरकारी खर्चाने कोळपेवाडी येथे भरवले जाईल.- दत्तात्रेय भरणे, कृषिमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.