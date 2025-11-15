महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: EKYCसाठी फक्त ३ दिवस शिल्लक! लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट; आदिती तटकरेंचे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीची अंतिम मुदत अवघी ३ दिवसांवर आली आहे. पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणीमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
Ladki Bahin Yojana update

Ladki Bahin Yojana

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना | Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा १६वा हप्ता लवकरच पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. मात्र, हा हप्ता मिळवण्यासाठी ई-केवायसी (eKYC) पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. ई-केवायसी न केल्यास पुढील हप्ता खात्यात जमा होणार नाही. योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर ई-केवायसीची अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर २०२५ निश्चित करण्यात आली असून, आता फक्त तीन दिवस शिल्लक आहेत.

Loading content, please wait...
aditi tatkre
Ladki Bahin Yojana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com