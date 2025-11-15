Ladki Bahin Yojana: EKYCसाठी फक्त ३ दिवस शिल्लक! लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट; आदिती तटकरेंचे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना | Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojanaमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा १६वा हप्ता लवकरच पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. मात्र, हा हप्ता मिळवण्यासाठी ई-केवायसी (eKYC) पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. ई-केवायसी न केल्यास पुढील हप्ता खात्यात जमा होणार नाही. योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर ई-केवायसीची अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर २०२५ निश्चित करण्यात आली असून, आता फक्त तीन दिवस शिल्लक आहेत..ई-केवायसी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींवर स्पष्टीकरणमहिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ई-केवायसी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींवर स्पष्टीकरण दिले. वेबसाइटमध्ये सध्या मोठे बदल सुरू असल्याने प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः ज्या महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, अशा लाभार्थींसाठी वेबसाइटमध्ये विशेष सुधारणा केल्या जात आहेत. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल आणि ई-केवायसी सोपी होईल, असे तटकरे यांनी आश्वासन दिले..लाखो महिलांना योजनेचा लाभमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता १० ऑक्टोबरपर्यंत लाभार्थींच्या खात्यात जमा झाला होता. आतापर्यंत लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, पुढील हप्त्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य असल्याने महिलांना तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..ई-केवायसी स्टेटस फक्त २ मिनिटांत कसे तपासावे?लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर (https://ladakibahinyojana.in) जा. मुख्यपृष्ठावर ‘ई-केवायसी’ हा पर्याय दिसेल; त्यावर क्लिक करा. आधार क्रमांक टाका आणि कॅप्चा कोड भरा. आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांकावर आलेला OTP टाका. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास ‘ई-केवायसी यशस्वी’ असा संदेश दिसेल. जर प्रक्रिया अपूर्ण असेल, तर पुढील मार्गदर्शन मिळेल..Ladki Bahin Yojana: ‘सर्व्हर डाऊन’ने लाडक्या बहिणींची धावपळ व्यर्थ; ई-केवायसी न झाल्यास लाभ बंद होण्याची भीती, मुदतवाढीची मागणी.तांत्रिक अडचणी आल्यासई-केवायसी प्रक्रियेत आधार कार्ड, बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांक लिंक असणे आवश्यक आहे. तांत्रिक अडचणी आल्यास जवळच्या सेतू केंद्रात संपर्क साधावा. योजनेच्या हेल्पलाइन क्रमांकावरही मदत मिळू शकते..महिलांना घाबरू नयेमंत्री तटकरे यांनी महिलांना घाबरू नये, असे आवाहन केले. “वेबसाइट अपडेट्समुळे काही विलंब होत आहे, पण लवकरच सर्वकाही सुरळीत होईल. पात्र महिलांनी अंतिम मुदतीपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करावे, जेणेकरून हप्ता वेळेवर मिळेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले..१६वा हप्ता रखडण्याची शक्यताया योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देत आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि अपात्र लाभार्थींना रोखण्यासाठी महत्त्वाची आहे. तीन दिवसांत ई-केवायसी न केल्यास १६वा हप्ता रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पात्र महिलांनी त्वरित पावले उचलावीत..Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सुरू ठेवायचा आहे? मग 'या' तारखेपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करा, प्रशासनाचे आवाहन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.