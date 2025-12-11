Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’वरून पुन्हा फटकेबाजी; क्रमांक ‘एक’च्या खुर्चीवरून पाटील-देसाईंचे एकमेकांना टोले

विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाच्या ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेवरुन बुधवारी विधिमंडळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुगलबंदी पाहायला मिळाली. ‘लाडकी बहीण’वरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले..पाटील म्हणाले, ‘‘लाडकी बहीण योजना आणणारी व्यक्ती आज पहिल्या क्रमांकावरुन दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे,’’ असे वक्तव्य शंभुराज देसाई यांनी केले. मात्र याठिकाणी आज पहिल्या क्रमांकाची व्यक्ती (देवेंद्र फडणवीस) नाही, म्हणून तुम्ही हे बोलत आहात,’’ असा टोला लगावताच सभागृहात एकच हशा पिकला..देसाई यांनी यावर सारवासारव करत ‘‘हे आपण नाहीतर मुख्यमंत्र्यांनीच एकदा सांगितले होते’’, असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. यावर पुन्हा जयंत पाटील यांनी ‘लाडकी बहीण योजना आणणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) पहिल्या क्रमांकावरुन दुसऱ्या क्रमांकावर येणे,’ हा महाराष्ट्राचा तोटा असल्याचे म्हटले. त्यावर पुन्हा देसाई यांनी एकनाथ शिंदे हे कायम दुसऱ्या क्रमांकावरच राहतील, असे नाही. पदांची अदलाबदल होत असते,’’ असे सांगत चर्चेत रंगत आणली..आचारसंहितेमुळे प्रक्रिया थांबली होती!मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, ‘‘योजनेसाठी ॲप व पोर्टलवरून आलेल्या २ कोटी ६३ लाख अर्जांची छाननी करण्यात आली. यात २० लाख अर्ज अपात्र ठरल्याने पात्र लाभार्थींची संख्या २ कोटी ४३ लाख इतकी झाली आहे.आचारसंहितेमुळे (ऑक्टोबर-डिसेंबर) प्रक्रिया थांबली होती. डीबीटीसाठी ई-केवायसीचे धोरण आहे. सध्या ६० टक्क्यांहून अधिक महिलांची ‘केवायसी’ पूर्ण झाली असून, ३१ डिसेंबरपूर्वी ती पूर्ण केली जाईल. जर पुरुषांनी गैरफायदा घेतला असेल, तर खाती तपासून कारवाई केली जाईल,’’ असे स्पष्ट केले..CM Devendra Fadnavis : ‘लाडकी बहीण’ला विरोध कराल, तर घरी बसाल! मुख्यमंत्र्यांचा विरोधक, सत्ताधाऱ्यांनाही इशारा.विधानसभेत विरोधकांचा सभात्याग‘लाडकी बहीण’ योजनेतील त्रुटींबाबत बुधवारी विधानसभेत सरकारला विरोधकांच्या टीकेचा सामना करावा लागला. योजनेच्या अनुषंगाने मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेला मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याचे सांगत सरकारच्या निषेधार्थ विरोधकांनी सभात्याग केला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या योजनेत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करून अंकेक्षणानंतर श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणीही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.