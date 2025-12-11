महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’वरून पुन्हा फटकेबाजी; क्रमांक ‘एक’च्या खुर्चीवरून पाटील-देसाईंचे एकमेकांना टोले

Maharashtra politics: ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील जोरदार फटकेबाजीमुळे आज विधिमंडळात राजकीय तापमान चढले. जयंत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांच्यातील “क्रमांक एक क्रमांक दोन” टोलेबाजीने सभागृहात हशाही पिकला, तर योजनेतील अनियमिततेवर विरोधकांनी सरकारविरोधात सभात्याग केला.
विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाच्या ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेवरुन बुधवारी विधिमंडळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुगलबंदी पाहायला मिळाली. ‘लाडकी बहीण’वरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले.

