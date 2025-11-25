Ladki Bahin Yojana: "पात्र नसतानाही लाभ घेतला..."; लाडकी बहीण योजनेचा डेटा आयकर विभागाकडे, संपूर्ण हिशोब उघड होणार

Ladki Bahin Yojanaमहाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत काटेकोरपणे पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत ठरवण्यात आली आहे. ई-केवायसीचा संपूर्ण डेटा आयकर विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. डिजिटल पडताळणी पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांचे तसेच त्यांच्या पती किंवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न आणि इतर कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. ज्या महिलांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, त्या यापुढे अपात्र ठरतील आणि त्यांचा दरमहा १,५०० रुपयांचा हप्ता कायमचा बंद होईल..या योजनेत आतापर्यंत २.५ कोटींहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली होती. मात्र प्राथमिक छाननीतच सुमारे ५२ लाख महिला अपात्र आढळल्या असून त्यांचे लाभ तात्काळ थांबवण्यात आले आहेत. ई-केवायसीनंतर लाभार्थ्यांचा पूर्ण डेटा आयकर विभागाकडे पाठवला जाणार आहे. .Ladki Bahin Yojana: आधार अपडेटसाठी नागरिकांची धांदल; ई-केवायसी करण्यासाठी केंद्रांवर लाडक्या बहिणींच्या लागताहेत रांगा.आयकर रिटर्न्सच्या आधारे जर एखाद्या लाभार्थीचे किंवा तिच्या कुटुंबाचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले तर तिचे नाव कायमस्वरूपी यादीतून वगळले जाईल. याचा अर्थ पात्र नसतानाही आतापर्यंत लाभ घेतलेल्या हजारो महिलांना मिळालेली रक्कम परत करावी लागण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.सरकारचे स्पष्ट मत आहे की ही योजना केवळ गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठीच आहे. त्यामुळे उत्पन्न, वय, वैवाहिक स्थिती आदी सर्व निकषांची कसून तपासणी केली जाणार आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया आधार लिंकिंग, बँक खाते तपासणी आणि कुटुंबातील सदस्यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र यांच्याशी जोडली जाणार आहे. ही मुदत संपल्यानंतरही ज्या महिला पडताळणी करणार नाहीत, त्यांचा मागील सर्व हप्त्यांचा लाभही सरकार जप्त करू शकते..दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता यापूर्वीच सर्व पात्र खात्यांमध्ये जमा झाला आहे. नोव्हेंबरचा हप्ता मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आगामी जिल्हा परिषद-महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लवकरात लवकर जमा करण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा त्याआधीच नोव्हेंबरची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात येऊ शकते..एकूणच लाडकी बहीण योजनेत आतापर्यंतचा हा सर्वात कडक टप्पा मानला जात आहे. अपात्र लाभार्थी शोधून त्यांच्याकडून योजना बंद करण्याचा आणि डेटा आयकर विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Ladki Bahin Yojana: नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांचे पैसे एकत्र मिळणार? लाडक्या बहिणींना लागणार लॉटरी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.