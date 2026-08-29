Ladki Bahin Scheme: लाडकी बहीण योजनेत एसी-एसटी विभागाचा निधी वळविल्याचा आरोप; १४,६०१ कोटींचा निधी परत करा

अकोला : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी राखीव असलेला तब्बल १४ हजार ६०१.१३ कोटी रुपयांचा निधी वळविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. हा निधी तातडीने संबंधित विभागांकडे परत वर्ग करावा, अशी मागणी त्यांनी केली असून, अन्यथा अनुसूचित जाती-जमातींच्या वतीने सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानांवर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे..लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनीही गंभीर आक्षेप नोंदविल्याचा दावा पातोडे यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निर्धारित अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा ३,५४१.१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आला. तसेच जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान काढण्यात आलेला १५,५८६ कोटी रुपयांचा निधी थेट लाभार्थ्यांना वितरित करण्याऐवजी व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्समध्ये ठेवण्यात आल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद असल्याचा त्यांनी दावा केला.. Hingoli Tragedy: फौजदाराची रेल्वेसमोर उडी घेऊन जीव संपवला.याशिवाय, प्रणालीतील त्रुटींमुळे १४,२९८ पुरुषांना या योजनेचा लाभ मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सुमारे २१.४४ कोटी रुपयांचे चुकीचे वाटप झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. SC घटक निधीतूनही लाडकी बहीण योजनेसाठी वेळोवेळी निधी वळविण्यात आल्याचा दावा पातोडे यांनी केला. एप्रिल-मे २०२५ मध्ये ४१०.३० कोटी, सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ४१०.३० कोटी, जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ९८.४५ कोटी, मे-जून २०२६ मध्ये ३४४.७४ कोटी आणि १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी जुलै महिन्याच्या लाभासाठी ३४४.७४ कोटी रुपये वळविण्यात आल्याचा त्यांनी आरोप केला..अनुसूचित जाती-जमातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला निधी त्याच समाजाच्या विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे. तो अन्य योजनांसाठी वापरणे म्हणजे या घटकांच्या हक्कांवर अन्याय असल्याचे पातोडे यांनी म्हटले. निधी वळविण्याच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी आणि १४,६०१.१३ कोटी रुपये तातडीने मूळ विभागांकडे वर्ग करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने या मागणीची दखल घेतली नाही, तर पंधरा दिवसांत सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानांवर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला..Kerhala Phata Road Block: केऱ्हाळा फाटा येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ रास्ता रोको; वाहतूक ठप्प.लाडकी बहीण योजनेत क्षमतेपेक्षा अधिक खर्च केल्याने राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणीही पातोडे यांनी केली.या पत्रकार परिषदेलाअरुंधतीताई शिरसाठ, अशोक सोनाने, खतीब साहेब, डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, नगरसेवक पराग गवई, निलेश देव, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता आढाऊ, शोभाताई शेळके आदी वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.