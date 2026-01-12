Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींनो महत्त्वाची बातमी! २१०० रुपये देण्याच्या हालचालींना सुरुवात? कधी होईल अंतिम निर्णय? मंत्र्याचं मोठं विधान

The Maharashtra government has started discussions on increasing Ladki Bahin Yojana assistance : लाडक्या बहिणींना १५०० वरून २१०० रुपये देण्याची घोषणा महायुती सरकारने विधानसभान निवडणुकीच्या वेळी केली होती. आता हा २१०० रुपयांचा हफ्ता देण्यासाठी सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या असल्याची माहिती आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. नांदेडमध्ये जाहीर सभेत बोलताना त्यांनी याबाबत भाष्य केलं. त्यामुळे विविध चर्चा देखील सुरु झाल्या आहेत. .उदय सामंत यांनी सांगितले की, 'लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याबाबत आमचा अभ्यास सुरु आहे. योग्य वेळी तो निर्णय घेतला जाईल. कोणत्याही गैरसमजाला बळी पडू नका.' यावेळी बोलताना त्यांनी लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारवर टीका करणाऱ्याही प्रत्युत्तर दिले. ''शिवाजी पार्क येथे काल झालेल्या सभेत विचारलं गेलं की २१०० रुपये कधी देणार. जे पूर्वी लाडकी बहीण योजनेला विरोध करत होते आता म्हणत आहेत २१०० कधी देणार?'' असं ते म्हणाले..Ladki Bahin Yojana : आज पैसे येतील का?’—लाडकी बहीण योजनेतील विलंबामुळे महिलांमध्ये अस्वस्थता; डोळे ‘मोबाईल मेसेज’ कडे!.दरम्यान, राज्यात महायुतीचं सरकार येऊन एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. मात्र, २१०० रुपयांच्या घोषणेची पूर्तता अद्यापही झाली नाही.त्यामुळे लाडक्या बहिणी सध्या २१०० रुपयांच्या हप्त्याची वाट बघत आहेत. असं असलं तरी महिला दिलासा देणारी बातमी आता समोर आली आहे. २१०० रुपयांच्या हप्त्यासाठी सरकारद्वारे प्रयत्न सुरु झाले असल्याचं समजतं आहे..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींची संक्रांत होणार गोड! ४ दिवसात जमा होणार ३ हजार... अधिकृत घोषणा!.महत्त्वाचे म्हणजे लाडक्या बहिणांना अद्याप डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याच्या हफ्त्या देखील मिळालेला नाही. दोन्ही महिन्यांचा हप्ता मकरसंक्रांतीच्या दिवशी देण्यात येईल, असं सांगितलं जातं आहे. मात्र, काँग्रसने याविरोधात निवडणूक आयोगात तक्रार केली आहे. हा हप्ता मनपा निवडणुकीनंतर द्यावा, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात पत्रदेखील लिहिलं आहे. आता निवडणूक आयोगा याबाबत काय निर्णय घेतो? हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.