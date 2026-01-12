Ladki Bahin Yojana Update : 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेबाबत निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; महायुती सरकारला झटका

Election Commission halts advance payment of Ladki Bahin Yojana : सध्या महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. याच दरम्यान आता महायुती सरकारला मोठा झटका बसला आहे. कारण, राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा आगाऊ हप्ता देण्यास रोख लावली आहे. यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारला बसलेला हा एकप्रकारे मोठा धक्का म्हणावा लागेल.
कारण, महापालिका निवडणुकीआधी महायुती सरकारकडून जानेवारी २०२६चा हप्ता आधीच देण्याची सुरू झाली होती. मकरसंक्रांती सणापूर्वी डिसेंबर व जानेवारी या दोन महिन्याचे लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते महिलांना वितरित करण्यात येणार होते.
परंतु, ' मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेचा जानेवारीचा हप्ता ॲडव्हान्स देण्यास निवडणूक आयोगाने 'ब्रेक' लावला आहे. आचारसंहितेमुळे ॲडव्हान्स हप्ता देता येणार नसल्याचे सांगत राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाने रोखले आहे. या निर्णयामागे महानगरपालिका निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा दाखला निवडणूक आयोगाने दिला आहे आणि लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे.
