Ladki bahin Yojana : सरकारी ‘लाडक्या बहिणीं’वर शिस्तभंग; योजनेच्या १२ हजार महिला कर्मचारी लाभार्थी

सरकारी नोकरीत गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या काही महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेऊन शासनाचीच दिशाभूल केल्याचे आढळून आले आहे.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या जवळपास १२ हजार सरकारी महिला अधिकारी, कर्मचारी यांना आता शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

