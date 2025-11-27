Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहीणीची कुणाला पसंती? भाऊ, भाई की दादा, घरातचं लागलं भांडण, श्रेयवादाच्या लढाईत कुटुंब फुटलं रे बाबा!

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा चर्चेचे केंद्रबिंदू ठरली आहे. ही योजना सुरू करणाऱ्या महायुतीत आता या योजनेच्या श्रेयासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. भाजप, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेने आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांमध्ये ही योजना आपलीच असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे लाभार्थी असलेल्या लाडक्या बहिणींपुढे आता मोठा पेच निर्माण झाला आहे, मत कोणाला द्यायचे? ‘देवा भाऊ’, ‘एकनाथ भाई’ की ‘अजित दादा’?.हायुतीचे तीन पक्ष एकमेकांसमोर उभेराज्यातील अनेक निवडणुकांमध्ये महायुतीचे तीन पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. काही ठिकाणी थेट लढत तर काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना आपले मत कमळाला, घड्याळाला की धनुष्यबाणाला द्यायचे, हा मोठा प्रश्न पडला आहे. या योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या सध्या २.३४ कोटींपेक्षा अधिक आहे. गेल्या पंधरा महिन्यांत त्यांना नियमित हप्ते मिळाले आहेत..Ladki Bahin Yojana: नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांचे पैसे एकत्र मिळणार? लाडक्या बहिणींना लागणार लॉटरी?.मतदानात ६.०१ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांनी ६६.२१ टक्के मतदान केले होते, तर २०१९ मध्ये ही टक्केवारी ६०.२० टक्के होती. म्हणजे पाच वर्षांत महिला मतदानात ६.०१ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली. पुरुष मतदानातही वाढ झाली, पण ती फक्त ४.७ टक्के आहे. यातून स्पष्ट दिसते की, लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांचा मतदानातील सहभाग वाढला आणि त्याचा फायदा महायुतीला झाला. आता स्थानिक निवडणुकांमध्येही हीच महिला मतदारसंख्या गेमचेंजर ठरू शकते..एकनाथ शिंदे Vs देवेंद्र फडणवीसही योजना जून २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्य प्रदेशच्या ‘लाडली बहना’ योजनेच्या धर्तीवर सुरू केली होती. निवडणुकीपूर्वी घोषित झालेल्या या योजनेला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचारादरम्यान सांगितले होते, ‘‘जोपर्यंत तुमचा देवा भाऊ मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना कोणीही बंद करू शकणार नाही. देवा भाऊ आहे तोपर्यंत पैसे देणार म्हणजे देणारच!’’ तर एकनाथ शिंदे म्हणाले होते, ‘‘मी मुख्यमंत्री असताना ही योजना सुरू केली. काहींनी विरोध केला, कोर्टात गेले, म्हणाले ही निवडणुकीचा जुमला आहे. पण तुमचा एकनाथ शिंदे होता म्हणून योजना सुरू झाली आणि आता कोणीही मायका लाल आला तरी ती बंद होणार नाही.’’.पंकजा मुंडे यांचा दावादुसरीकडे, भाजप नेते आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नुकताच दावा केला की, ‘‘लाडकी बहीण योजना ही माझीच संकल्पना आहे.’’ त्यामुळे आता श्रेयवादाची लढाई आणखी चुरशीची झाली आहे. तीनही नेते आणि त्यांचे पक्ष ही योजना आपलीच असल्याचे ठणकावून सांगत आहेत..लाडक्या बहिणींपुढे खरा पेचआता लाडक्या बहिणींपुढे खरा पेच आहे. ज्या योजनेचा लाभ घेऊन त्यांनी महायुतीला सत्तेत आणले, तीच योजना आता त्यांच्यासमोर तीन पर्याय ठेवते – कमळ, घड्याळ की धनुष्यबाण? महायुतीतील ही अंतर्गत लढाई तीव्र झाल्यास लाभार्थी महिलांची मते विभागली जाऊ शकतात आणि त्याचा थेट फायदा महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना होऊ शकतो.आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये लाडक्या बहिणींचा कौल नेमका कोणाला मिळणार? ‘देवा भाऊ’, ‘भाई’ की ‘दादा’ यांच्यातील श्रेयवादाची ही लढाई कुचुंबण्यापर्यंत जाईल की लाडक्या बहिणी एकसंघ राहून महायुतीलाच साथ देतील? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Ladki Bahin Yojana: "पात्र नसतानाही लाभ घेतला..."; लाडकी बहीण योजनेचा डेटा आयकर विभागाकडे, संपूर्ण हिशोब उघड होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.