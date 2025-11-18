महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: मुदत वाढली, पण तांत्रिक अडचणी कायम? e-KYC बाबत नवीन अपडेट; महिलांचा प्रश्न पूर्णपणे सुटणार

Latest Update on Ladki Bahin Yojana e-KYC Extension : लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
Ladki Bahin Yojana update

Sandip Kapde
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ राज्यभर राबवली आहे. या योजने अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. यासाठी सर्व लाभार्थ्यांनी १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत e-KYC पूर्ण करणे बंधनकारक होते.

