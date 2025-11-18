Ladki Bahin Yojana: मुदत वाढली, पण तांत्रिक अडचणी कायम? e-KYC बाबत नवीन अपडेट; महिलांचा प्रश्न पूर्णपणे सुटणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ राज्यभर राबवली आहे. या योजने अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. यासाठी सर्व लाभार्थ्यांनी १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत e-KYC पूर्ण करणे बंधनकारक होते..सरकारचा महत्त्वाचा दिलासामात्र राज्यातील पूर, अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर कारणांमुळे हजारो महिलांना ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारने महत्त्वाचा दिलासा देत e-KYC ची अंतिम मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे..पर्याय काय आहे?ज्या महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत किंवा घटस्फोट झाला आहे, अशा लाभार्थ्यांनी स्वतःचे e-KYC करावे लागणार आहे. मात्र ओटीपी कसा येणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता. यावर आता पर्याय देण्यात आला आहे. पती/वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा घटस्फोटाचे अधिकृत प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचा आदेशाची सत्यप्रत संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे योजनेचा लाभ खंडित होणार नाही, असे महिला व बाल विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे..Ladki Bahin Yojana: EKYCसाठी फक्त ३ दिवस शिल्लक! लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट; आदिती तटकरेंचे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण.OTP येत नाही?सध्या लाखो महिला एकाच वेळी e-KYC करत असल्याने https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रचंड ताण येत आहे. परिणामी OTP येण्यास उशीर होतो किंवा साइट क्रॅश होते. यावर उपाय म्हणून लाभार्थ्यांना खालील वेळेत e-KYC करण्याचा सल्ला दिला आहे रात्री १२ नंतर ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत या वेळेत सर्व्हरवर लोड कमी असल्याने प्रक्रिया जलद होते. तसेच सरकारने दोन महिन्यांचा पुरेसा अवधी दिला आहे..e-KYC कशी करावी?1. संकेतस्थळावर जा : https://ladakibahin.maharashtra.gov.in2. मुख्यपृष्ठावरील ‘e-KYC’ बॅनरवर क्लिक करा.3. तुमचा १२ अंकी आधार क्रमांक व कॅप्चा भरा → ‘Send OTP’ दाबा.4. आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर आलेला OTP टाका → Submit करा.5. सिस्टीम तुमची KYC आधीच पूर्ण आहे की नाही हे तपासेल.6. पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक टाका → त्यांच्याही मोबाईलवर OTP येईल → पडताळणी करा.7. जात प्रवर्ग निवडा आणि खालील घोषणा प्रमाणित करा :- कुटुंबात कोणीही शासकीय कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक नाही- कुटुंबातून फक्त एक विवाहित व एक अविवाहित महिला लाभ घेत आहे8. चेकबॉक्स तपासून ‘Submit’ दाबा.9. “e-KYC यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले” असा संदेश आल्यास प्रक्रिया संपली..Ladki Bahin Yojana: नाव कमी होणार नाही? लाडक्या बहिणींसाठी दोन महत्त्वाच्या अपडेट्स; निवडणुकीपूर्वी सरकार घेणार मोठा निर्णय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.