Ladki Bahin Yojana: नाव कमी होणार नाही? लाडक्या बहिणींसाठी दोन महत्त्वाच्या अपडेट्स; निवडणुकीपूर्वी सरकार घेणार मोठा निर्णय!

mukhyamantri majhi ladki bahin yojana update: लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी अडचणी, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणते मोठे निर्णय घेणार याकडे राज्यभरातील लाभार्थी महिलांचे लक्ष
महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेने विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. बिहारमध्येही 'लाडकी बहीण' फॅक्टर निवडणुकीत निर्णायक ठरला. आता राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या असताना, सरकार या योजनेबाबत दोन मोठे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. योजनेंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १,५०० रुपये जमा केले जातात. मात्र, काहींनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याने सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे.

