Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींनो eKYC करूनही डिसेंबरचे पैसे आले नाही? नेमकं काय चुकलं?

Why Many women did not receive the December installment of Ladki Bahin Yojana : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. ही योजना सरकारसाठी कमालीची यशस्वी ठरली आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना प्रती महिना १५०० रुपये दिले जाते आहे. त्यानुसार मकरसंक्रातींच्या दिवशी डिसेंबरचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा झाला आहे. मात्र, अनेक महिलांना हे पैसे मिळाले नसल्याचं समजतंय आहे. त्यामुळे या महिलांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. .ज्या महिलाना डिसेंबरचा हप्ता मिळाला नाही, त्याचं कारण म्हणजे केवायसी असं सांगितलं जात आहे. मात्र, अनेक महिलांनी केवायसी करुनही त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. या महिला निकषात न बसत नसल्याने त्यांना हप्ता मिळत नसल्याची माहिती आहे. ज्या महिलांच केवायसी झाली आहे आणि ज्या महिला निषकात बसत आहेत, त्यांना डिसेंबरचा हप्ता मिळाला आहे..Ladki Bahin Yojana: पटकन् मोबाईल चेक करा, लाडक्या बहिणींचे पैसे आले; किती हप्ते जमा?.केवायसी करताना महिलांच्या वडिलांची किंवा पतीचे उत्पन्न सांगावे लागते. अशावेळी ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न जर २.५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यापूर्वी अनेका महिलांनी अपात्र असतानाही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे सरकारने महिलांना केवायसी करणे बंधनकार केली होती..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींची संक्रांत होणार गोड! ४ दिवसात जमा होणार ३ हजार... अधिकृत घोषणा!.ही केवासी ३१ डिसेंबरपर्यंत करण्याचं आवाहन सरकारद्वारे करण्यात आलं होतं. तोपर्यंत महिलांना लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते सुरु राहतील, असंही सांगण्यात आलं होतं. मात्र, आता केवायसीची तारीख गेली आहे. त्यामुळे ज्या महिलांना पैसे मिळाले नाही, त्या महिला निकषात बसत नसल्याचं सांगितलं जातं आहे. दरम्यान, पात्र महिलांना डिसेंबरचा हप्ता मिळाला असून जानेवारीच्या हप्त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.