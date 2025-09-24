महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींचं टेन्शन संपलं! e-KYC करताना एरर येतोय? हा आहे उपाय; नाहीतर १५०० रुपये बंद होतील

Solution for e-KYC Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेत e-KYC अनिवार्य, चुकीची माहिती दिल्यास लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला ओटीपी एरर येत असले तर त्याचे उत्तर या बातमीत दिले आहेत.
Ladki Bahin Yojana e-KYC

Ladki Bahin Yojana e-KYC

esakal

Sandip Kapde
Updated on

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाखो महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळत आहेत. मात्र अनेकजण या योजनेचा लाभ चुकीच्या पद्धीतने घेत असल्याचे समोर आलं आहे. त्यामुळे सरकारने आता योजनेचा लाभ घेण्यासाठी e-KYC अनिवार्य केलं आहे. मात्र e-KYC करताना प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली. आधार क्रमांक टाकल्यानंतर OTP न येणे, साइटवर लोड येणे यासारख्या समस्यांनी अनेकांना त्रास सहन करावा लागत आहेत. पण आता यावर उपाय समोर आला आहे, ज्यामुळे e-KYC प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

Loading content, please wait...
Ladki Bahin Yojana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com