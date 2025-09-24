Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींचं टेन्शन संपलं! e-KYC करताना एरर येतोय? हा आहे उपाय; नाहीतर १५०० रुपये बंद होतील

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाखो महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळत आहेत. मात्र अनेकजण या योजनेचा लाभ चुकीच्या पद्धीतने घेत असल्याचे समोर आलं आहे. त्यामुळे सरकारने आता योजनेचा लाभ घेण्यासाठी e-KYC अनिवार्य केलं आहे. मात्र e-KYC करताना प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली. आधार क्रमांक टाकल्यानंतर OTP न येणे, साइटवर लोड येणे यासारख्या समस्यांनी अनेकांना त्रास सहन करावा लागत आहेत. पण आता यावर उपाय समोर आला आहे, ज्यामुळे e-KYC प्रक्रिया सुलभ होणार आहे..चुकीची माहिती दिल्यास कारवाईची शक्यतालाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी e-KYC अनिवार्य आहे. मात्र, चुकीची माहिती दिल्यास लाभार्थ्यांचे १,५०० रुपये बंद होऊ शकतात. याशिवाय, ज्या लाभार्थ्यांनी खोटी माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे e-KYC करताना काळजीपूर्वक आणि अचूक माहिती भरणे आवश्यक आहे. तसेच, काही प्रश्न चुकीचे असल्यास ते लवकरच दुरुस्त केले जाऊ शकतात. त्यामुळे काळी करुन नका..Ladki Bahin Yojana : निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण सावत्र? निकषांमध्ये बसत असूनही लाभ बंद, अशावेळी काय करावे?.आता e-KYC कशी करावी? सोपी पद्धत समजून घ्या...वेबसाइटला भेट द्या: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जा.e-KYC फॉर्म उघडा: पहिल्या पानावर e-KYC बॅनरवर क्लिक करा.आधार क्रमांक भरा: लाभार्थ्याने आपला आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाकून ‘Send OTP’ बटणावर क्लिक करावे. आधार-लिंक मोबाईलवर आलेला OTP टाकून ‘Submit’ करा.KYC तपासणी: प्रणाली तपासेल की तुमची KYC आधीच पूर्ण झाली आहे की नाही. जर पूर्ण झाली असेल, तर “e-KYC आधीच पूर्ण झाली आहे” असा संदेश दिसेल.पात्रता तपासणी: तुमचा आधार क्रमांक योजनेच्या पात्र यादीत आहे की नाही हे तपासले जाईल.पती/वडिलांचा आधार: पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाकून OTP पडताळणी करा.प्रमाणपत्र: जात प्रवर्ग निवडा आणि खालील बाबी प्रमाणित करा:तुमच्या कुटुंबातील कोणीही शासकीय कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक नाही.कुटुंबातील फक्त एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिला योजनेचा लाभ घेत आहे.सबमिट: चेक बॉक्सवर क्लिक करून ‘Submit’ बटण दाबा. यशस्वी झाल्यास “e-KYC पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे” असा संदेश दिसेल..लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना e-KYC पूर्ण करण्यासाठी घाई न करता योग्य वेळी आणि अचूक माहितीसह प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. चुकीची माहिती टाळा आणि नियमांचे पालन करा, अन्यथा लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे..काय आहे उपाय?माहितीनुसार, e-KYC प्रक्रियेदरम्यान सर्व लाभार्थी एकाच वेळी प्रयत्न करत असल्याने वेबसाइटवर लोड येत आहे. यामुळे OTP येण्यास विलंब होतो किंवा साइट क्रॅश होते. यावर उपाय म्हणून सरकारने लाभार्थ्यांना रात्री १२ वाजल्यानंतर किंवा सकाळी ४ ते ५ वाजण्याच्या दरम्यान e-KYC करण्याचा सल्ला दिला आहे. या वेळेत साइटवरील लोड कमी असल्याने प्रक्रिया जलद होऊ शकते. तसेच, सरकारने e-KYC साठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे, त्यामुळे घाई न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गरज पडल्यास हा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो..Ladki Bahin Yojana eKYC Scam Alert : सावधान! लाडकी बहीण योजनेची eKYC करताय? रिकामं होईल बँक खातं, मोठा स्कॅम समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.