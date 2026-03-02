Ladki Bahin Yojana: जानेवारीनंतर आता फेब्रुवारीचा हप्ताही लांबणीवर, लाडक्या बहिणींना कधी मिळणार १५००? महिलांमध्ये नाराजी

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या योजनेचे पैसे खात्यात जमा होण्यास उशीर होत आहे. मार्च महिना उलटून गेला असतानाही अनेक महिलांना फेब्रुवारीचा हप्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण दिसून येत आहे. फेब्रुवारीचा हप्ता नेमका कधी मिळणार, असा प्रश्न आता महिला विचारत आहेत..राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेत महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. २०२४ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत जानेवारीपर्यंतचे हप्ते देण्यात आले आहेत. मात्र आता महिलांना फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांच्या हप्त्यांची प्रतीक्षा आहे. यापूर्वी जानेवारीचा हप्ता देखील उशिराने मिळाला होता. त्यानंतर आता फेब्रुवारी महिना संपूनही महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत..Ladaki Bahin : जानेवारी संपला, हप्ता नाही! ‘लाडक्या बहिणीं’ची प्रतीक्षा अजून किती?.दर महिन्याला हप्ता उशिरा मिळत असल्याने महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आज होळीचा सण असल्याने फेब्रुवारीचा हप्ता जमा होईल, अशी महिलांना अपेक्षा होती; मात्र त्यांची ही अपेक्षा फोल ठरली. त्यामुळे महिलांना आता लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात जानेवारीचा हप्ता देण्यात आला होता. त्यामुळे फेब्रुवारीचा हप्ताही उशिराने मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही..लाडक्या बहिणीसाठी आनंदाची बातमी! योजनेचे अडकलेले हफ्ते लवकरच खात्यात जमा होणार; महायुती सरकारने घेतला मोठा निर्णय, पण कोणता? .दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेत केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या महिलांच्या केवायसीमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत, त्यांना त्या दुरुस्त करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे काही महिलांना जानेवारीपासूनचा हप्ता मिळालेला नाही. अशा महिलांनी ३१ मार्चपर्यंत केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यांना लाडकी बहीण योजनेचे पैसे पुन्हा सुरू होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.