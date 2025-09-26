महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना दिवाळीला मिळणार डबल बोनस? E-KYC प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पैसे मिळणार का? मोठी अपडेट समोर

Ladki Bahin Yojana Latest News: E-KYC Update and Diwali Bonus for Beneficiaries | लाडकी बहीण योजनेत E-KYC अनिवार्य करण्यात आली आहे. अपात्र झाल्यासल लाभार्थ्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

Sandip Kapde
लाडकी बहीण योजना आता E-KYC च्या जाळ्यात अडकली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी देखील निकष डावलून या योजनेचा लाभ घेतला. निवडणुकीचा काळ असल्याने सरकारने त्यावेळी योग्य पडताळणी केली नाही. त्यामुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला. मात्र आता आर्थिक झळ जाणवल्याने, E-KYC केल्यानंतरच १५०० रुपये महिना मिळणार आहे. मात्र E-KYC साठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तोपर्यंत पैसे मिळणार नाहीत का? दिवाळीच्या हप्त्याचं काय होणार, असा प्रश्न राज्यातील महिलांना पडला आहे.

