Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना दिवाळीला मिळणार डबल बोनस? E-KYC प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पैसे मिळणार का? मोठी अपडेट समोर

लाडकी बहीण योजना आता E-KYC च्या जाळ्यात अडकली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी देखील निकष डावलून या योजनेचा लाभ घेतला. निवडणुकीचा काळ असल्याने सरकारने त्यावेळी योग्य पडताळणी केली नाही. त्यामुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला. मात्र आता आर्थिक झळ जाणवल्याने, E-KYC केल्यानंतरच १५०० रुपये महिना मिळणार आहे. मात्र E-KYC साठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तोपर्यंत पैसे मिळणार नाहीत का? दिवाळीच्या हप्त्याचं काय होणार, असा प्रश्न राज्यातील महिलांना पडला आहे..लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ हजार आहे. त्यामुळे सरकारचे अंदाजे १५ कोटी रुपये गेले आहेत. आता ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यांच्या पगारातून टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम सरकारी खात्यात वळवली जाणार आहे..E-KYC का आवश्यक आहे?योजनेअंतर्गत लाभ मिळत राहण्यासाठी E-KYC अनिवार्य आहे. सरकारने सूचना जारी केल्यापासून (अंदाजे १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतची अंतिम मुदत) सर्व लाभार्थ्यांनी E-KYC पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. दरवर्षी जूनपासून E-KYC अपडेट करणे अनिवार्य असेल. फसवणूक करणाऱ्या लाभार्थ्यांना रोखणे आणि योग्य पात्र महिलांपर्यंत निधी पोहोचेल याची खात्री करणे, हा सरकारचा हेतू आहे. सर्व लाभार्थींनी दोन महिन्यांच्या आत E-KYC करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पात्र ठरवले जाणार नाही..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींचं टेन्शन संपलं! e-KYC करताना एरर येतोय? हा आहे उपाय; नाहीतर १५०० रुपये बंद होतील.गेल्या दिवाळीत मिळाले होते दोन हप्ते गेल्या वर्षी २०२४ मध्ये दिवाळीला दोन महिन्यांचे पैसे एकत्र दिले गेले होते. चौथा आणि पाचवा हप्ता सरकारने एकत्र दिल्यामुळे लाडक्या बहिणींना ३ हजार रुपये अॅडव्हान्स मिळाले होते. म्हणजे एकूण ४५०० रुपये लाभ मिळाला होता. त्यामुळे यावर्षीही सरकार अशी भेट देणार का, याबाबत चर्चा रंगली आहे. मात्र सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही..E-KYC पूर्ण होईपर्यंत पैसे मिळणार नाहीत का?E-KYC करताना अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणी येत आहेत. आधार क्रमांक टाकल्यानंतर OTP येत नाही, त्यामुळे अर्ज पुढे भरता येत नाही. ज्यांनी अर्ज भरला, त्यापैकी निकषात न बसणाऱ्या महिलांना पैसे मिळणार नाहीत. त्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात येत आहेत. काल नांदेडमध्ये ६०० महिला अपात्र ठरल्या आहेत..दोन महिन्यांच्या आत E-KYC पूर्ण केल्यास त्यानंतर पैसे मिळण्यास सुरुवात होईल. मात्र त्या कालावधीत E-KYC न झाल्यास लाभ मिळणार नाही. त्वरित E-KYC पूर्ण करण्यासाठी ladkibahin.maharashtra.gov.in वर जा किंवा जवळच्या आधार केंद्राला भेट द्या..Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’साठी ई-केवायसी अनिवार्य; किनवट तालुक्यात योजनेतील पाच हजार ६०० लाभार्थी अपात्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.