महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० थेट बँक खात्यात जमा होतात. मात्र फेब्रुवारी २०२६ च्या मध्यापर्यंत जानेवारीचा हप्ता अनेक लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. फेब्रुवारी महिना संपायला अवघे १०-१२ दिवस उरले असताना महिलांमध्ये प्रतीक्षा आणि चिंता वाढली आहे..ई-केवायसी प्रक्रियेत झालेल्या चुका किंवा तांत्रिक अडचणी यामुळे डिसेंबर २०२५ पासून अनेक महिलांचे हप्ते रखडले आहेत. नवीन आर्थिक वर्ष आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हप्ता प्रक्रिया लांबणीवर पडली. जानेवारी आणि फेब्रुवारीचे दोन हप्ते एकत्रित ₹३,००० (१,५०० × २) जमा होण्याची दाट शक्यता आहे. काही ठिकाणी तीन महिन्यांचे ₹४,५०० किंवा ई-केवायसी चुका दुरुस्त झाल्यास चार महिन्यांचे ₹६,००० एकत्र येण्याची चर्चा आहे. अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही, मात्र लवकरच अपेक्षित आहे. .Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची अपडेट ! खात्यात थेट ६००० जमा होणार? रखडलेल्या ४ हप्त्यांची रक्कम एकत्रच मिळणार.ई-केवायसी दुरुस्तीची संधी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, ई-केवायसीमध्ये चुका असलेल्या महिलांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दुरुस्तीची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पोर्टलवर (ladakibahin.maharashtra.gov.in) जाऊन त्वरित दुरुस्ती करा, जेणेकरून रखडलेले हप्ते मिळतील..FAQs 1) जानेवारी-फेब्रुवारीचा हप्ता एकत्र मिळणार का? अधिकृत घोषणा झालेली नाही, परंतु ₹३,००० एकत्र जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.2) जानेवारीचा हप्ता उशिरा का येत आहे? ई-केवायसीमधील चुका, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे हप्ता रखडला आहे.3) ई-केवायसी दुरुस्तीची शेवटची तारीख कोणती? ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.4) किती रक्कम एकत्र खात्यात येऊ शकते? दोन महिन्यांचे ₹३,०००, तर काही प्रकरणांत ₹४,५०० किंवा ₹६,००० पर्यंत रक्कम जमा होऊ शकते.5) हप्ता मिळण्यासाठी काय करावे? अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ई-केवायसी माहिती तपासून त्वरित दुरुस्ती करावी.6) अधिकृत अपडेट कुठे मिळेल? योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि संबंधित विभागाच्या घोषणांद्वारे अद्ययावत माहिती मिळेल.