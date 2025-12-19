Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण’ योजना बंद नाही; काहींना लखपती करणार : मुख्यमंत्री फडणवीस

पाथर्डी ः जोपर्यंत देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. उलट काहींना आम्ही लखपती दिदी करणार असून, या निवडणुकीत आमदार मोनिका राजळे यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेल्या अभय आव्हाड यांच्यासह सर्व उमेदवारांना निवडून द्या, पुढची जबाबदारी माझी असेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले..वीर सावरकर मैदानावर आयोजित प्रचारसभेत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार मोनिका राजळे, सुरेश धस आदी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गोपीनाथ मुंडे यांनीच मला राजकारणात पुढे आणण्याचे काम केले. सात दशके देशावर राज्य करणाऱ्यांनी शहराकडे दुर्लक्ष केले होते..Ladki Bahin Yojana: ‘लाडक्या बहिणीं’ना ‘लखपती’ करणार; मुख्यमंत्री फडणवीस, खुलताबाद येथे भाजपतर्फे प्रचार सभा.नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर स्मार्ट सिटी, हर घर जल, अशा विविध योजना राबवून शहरांचा विकास करण्यात आला. ज्यांनी अशी अतिक्रमणे केली ती नियमित करण्याचे काम करत पंतप्रधान आवास योजनेतून या लोकांची घरे बांधून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.