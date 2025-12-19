Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण’ योजना बंद नाही; काहींना लखपती करणार : मुख्यमंत्री फडणवीस

महाराष्ट्र बातम्या

CM Devendra Fadnavis: ‘लाडकी बहीण योजना’ बंद होणार नाही, तर महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून ‘लखपती दिदी’ बनवले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाथर्डीतील सभेत दिले.
पाथर्डी  ः जोपर्यंत देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. उलट काहींना आम्ही लखपती दिदी करणार असून, या निवडणुकीत आमदार मोनिका राजळे यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेल्या अभय आव्हाड यांच्यासह सर्व उमेदवारांना निवडून द्या, पुढची जबाबदारी माझी असेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

