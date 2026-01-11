Ladki Bahin Yojana : काँग्रेसच्या पत्रानंतरही मकर संक्रातीला लाडक्या बहीणींना पैसं मिळणार? CM फडणवीसांनी एका वाक्यात उत्तर देत विषयच मिटवला...!

CM Devendra Fadnavis clarified Ladki Bahin Yojana payments : लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबर आणि जानेवारीचा हप्ता राज्यातील महिलांना अद्यापही मिळाला नाही. दोन्ही महिन्यांते पैसे मकरसंक्रांतीला म्हणजे १४ जानेवारी रोजी महिलांच्या खात्यात जमा होईल, असं सांगण्यात येत आहे. मात्र, १५ जानेवारी रोजी राज्यातील २९ मनपासाठी मतदान असल्याने हे पैसे निवडणुकीनंतर द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे..काँग्रेसने यासंदर्भात त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्रही लिहिलं आहे. मतदानाच्या एक दिवस आधी अशाप्रकारे पैसे वाटल्याने त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, असं काँग्रेसने या पत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेते पैसे लांबणीवर पडतील का? अशी शंका महिलांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. मात्र, आता स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे..काँग्रेस आणि आमचे विरोधक पहिल्या दिवसापासून लाडकी बहीण योजनेचा विरोध आहेत. मागच्या काळात जेव्हा आम्ही योजना सुरु केली, तेव्हा ते उच्च न्यायालयात गेले. ही योजना रद्द करा अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळली. आता ते निवडणूक आयोगाला पत्र लिहित आहेत. मात्र, ही आधीच सुरु असलेलली योजना आहे, अशी प्रतिक्रिया मुक्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली..पुढे बोलताना, आचारसंहितेनुसार, आधी सुरु असलेली कोणतीही योजना थांबवता येत नाही. तसेच त्यांनी किती पत्र लिहिले तरी त्यातून त्यांच्या मनातलं विषच बाहेर येईल, पण लाडक्या बहीणीचे पैसे थांबणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर महिलांच्या खात्यात पैसे ट्रान्फर केले जातील, याची शक्यता बळावली आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोग याबाबत काय भूमिका घेते? हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.