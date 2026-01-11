महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana : काँग्रेसच्या पत्रानंतरही मकर संक्रातीला लाडक्या बहीणींना पैसं मिळणार? CM फडणवीसांनी एका वाक्यात उत्तर देत विषयच मिटवला...!

Ladki Bahin Yojana Payment on Makar Sankranti? : १५ जानेवारी रोजी राज्यातील २९ मनपासाठी मतदान असल्याने हे पैसे निवडणुकीनंतर द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर दिलं आहे.
devendra fadnavis dahihandi speech
devendra fadnavis dahihandi speechesakal
Shubham Banubakode
Updated on

CM Devendra Fadnavis clarified Ladki Bahin Yojana payments : लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबर आणि जानेवारीचा हप्ता राज्यातील महिलांना अद्यापही मिळाला नाही. दोन्ही महिन्यांते पैसे मकरसंक्रांतीला म्हणजे १४ जानेवारी रोजी महिलांच्या खात्यात जमा होईल, असं सांगण्यात येत आहे. मात्र, १५ जानेवारी रोजी राज्यातील २९ मनपासाठी मतदान असल्याने हे पैसे निवडणुकीनंतर द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

Devendra Fadnavis
Devendra Fadnavis Latest News
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Scheme

