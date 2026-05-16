Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिणींना ३००० रुपयांचा दिलासा; पण पैसे कुणाच्या खात्यात जमा झाले कुणाच्या नाही?

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात मे महिन्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे दोन हप्ते एकत्र जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना एकूण ३००० रुपये मिळणार आहेत. अनेक जिल्ह्यांतील काही लाभार्थींना रक्कम जमा झाल्याचे संदेश मिळाले असून, उर्वरित पात्र महिलांच्या खात्यातही लवकरच पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे..या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र आर्थिक वर्षाची समाप्ती, ई-केवायसी प्रक्रिया, आधार लिंकिंग आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे मार्च व एप्रिल महिन्याचे हप्ते रखडले होते. आता दोन्ही हप्ते एकत्रित देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने महिलांना एकाच वेळी ३००० रुपयांचा लाभ मिळाला आहे..पात्र आणि सक्रिय लाभार्थ्यांनाच हप्त्याचा लाभमहिला व बाल विकास विभागाच्या माहितीनुसार, ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या आणि सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थींनाच ही रक्कम मिळणार आहे. योजनेत सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आले होते. मात्र ई-केवायसी, आधार लिंकिंग, बँक खात्याची पडताळणी आणि उत्पन्न तपासणीदरम्यान अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे सध्या पात्र आणि सक्रिय लाभार्थ्यांनाच हप्त्याचा लाभ दिला जात आहे..मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा उद्देश गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील महिलांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना या योजनेतून दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. या मदतीमुळे महिलांना घरगुती खर्च, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर आवश्यक गरजांसाठी आधार मिळत आहे. अनेक महिलांनी या योजनेमुळे आर्थिक दिलासा मिळाल्याचे सांगितले आहे..काही महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलेदरम्यान, काही कुटुंबांमध्ये एका घरातील एकापेक्षा जास्त लाभार्थी, उत्पन्न निकष किंवा सरकारी नोकरीशी संबंधित अटींमुळे काही महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी नाराजीही व्यक्त होत आहे. मात्र अपात्र ठरवलेल्या महिलांना आवश्यक कागदपत्रांसह पुनर्विचारासाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे..लाभार्थी महिलांनी आपले बँक खाते, आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांक अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी लाभार्थ्यांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित जिल्हा कार्यालयात संपर्क साधावा.