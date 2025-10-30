Ladki Bahin Yojana Update : लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता थांबला? महिलांमध्ये संभ्रम, खात्यावर कधी जमा होणार पैसे?

Ladki Bahin Yojana Update : लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या ₹१५०० हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. मात्र, ऑक्टोबर महिना संपत आला असतानाही अनेक महिलांच्या खात्यात अद्याप पैसे जमा झाले नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी महिलांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रशासनाकडून (Government Scheme) मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच पात्र महिलांच्या खात्यात हप्ता जमा होणार आहे..फक्त पात्र महिलांनाच लाभमहिलांना लाभ मिळण्यासाठी शासनाने काही स्पष्ट निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांमध्ये बसणाऱ्या महिलांनाच ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नावे पात्रता नाही, त्यांना यापुढील हप्ते मिळणार नाहीत..लाडकी बहीण योजनेची पात्रता व अटीलाभ घेणारी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.वय 21 ते 65 वर्षांच्या दरम्यान असावे.एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल.लाभार्थीचे आधार कार्ड व बँक खाते लिंक असणे बंधनकारक आहे.कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.50 लाखांपेक्षा अधिक नसावे..अनेक महिलांचे लाभ थांबलेअलीकडेच, शासनाने पात्रता पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. यात अनेक महिलांचे अर्ज निकषांबाहेर असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्या अर्जांना नकार देण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविकांकडून घराघरांत जाऊन पडताळणी करण्यात येत आहे. यात एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतल्याचे अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा अर्जांना तत्काळ बाद करण्यात आले आहे. याशिवाय, ज्यांच्या नावे चारचाकी वाहन आहे किंवा उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलांना देखील योजनेचा लाभ मिळणार नाही..खात्यात पैसे कधी येणार?प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पात्र महिलांच्या खात्यात ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता लवकरच जमा केला जाणार आहे. त्यामुळे ज्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे, त्यांना काही दिवसांतच रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.