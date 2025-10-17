when will October installment of Ladki Bahin Yojana come: गेल्या वर्षी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. या योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये देणार असल्याचं सरकारने जाहीर केलं होतं. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत महिलांना या योजनेचा हप्ताही नियमित मिळतही होता. मात्र आता निवडणुकीनंतर हा हप्ता मिळण्यात उशीर होतो आहे. सप्टेंबरचा हप्ता महिलांना ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात मिळाला आहे. मात्र, आता महिला ऑक्टोबरच्या हप्त्याची वाट बघत आहेत..लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना ऑक्टोबरचे १५०० रुपये कधी मिळणर? असा प्रश्न सध्या विचारला जातो आहे. खरं तर सरकारने अनेकदा सणासुदीचा मूहूर्त साधत महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत. त्यामुळे यंदादेखील दिवाळीत भाऊबीजेचा मूहूर्त साधत लाडक्या बहिणींच्या खात्यात ऑक्टोबरचे हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे. याबाबत लवकरच घोषणा होणार असल्याची माहिती आहे..Ladki Bahin Yojana: बहिणींच्या ई-केवायसीला ‘सर्व्हर’चा खोडा; ओटीपी मिळेना, लाभ बंद होण्याची सतावते भीती.दिवाळीत आपल्या खात्यात १५०० रुपये जमा होतील, अशी अपेक्षा सध्या लाडक्या बहिणींना आहे. कदाचित भाऊबीजेच्या दिवशी महिलांना ऑक्टोबरचा हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारने याबाब अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. लाडकीच्या खात्यात भाऊबीजेची ओवाळणी येणार की नाही असा प्रश्न आता सर्वांना पडलेला आहे..महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेंतर्गत अनेक अपात्र महिलांनी अर्ज केल्याचं पुढे आलं आहे. त्यामुळे सरकारने महिलांना ईकेवायसी अनिवार्य केली आहे. त्यासाठी महिलांना दोन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. अशावेळी सरसकट सर्वांना की ज्यांनी ईकेवायसी केली केवळ त्यांनाच ऑक्टोबरचा हप्ता मिळेल का? असा प्रश्नही विचारला जातो आहे..Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिणींची चिंता वाढली! योजनेत फेरपडताळणीची तयारी; ६०० महिलांचा लाभ नाकारण्याचा निर्णय.e-KYC कशी करावी?१) लाकडी बहीण योजनेच्या संकेतस्थळावर जाऊन लॉगीन करा.२) पहिल्या पानावर e-KYC चा ऑप्शन दिसेल. त्यावर क्लिक करा.३) आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाकून ‘Send OTP’ बटणावर क्लिक करा.४) मोबाईलवर आलेला OTP टाकून ‘Submit’ करा.५) त्यानंतर तुमचा आधार क्रमांक योजनेच्या पात्र यादीत आहे की नाही हे तपासले जाईल.६) पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाकून OTP मिळवा.७) जात प्रवर्ग निवडा आणि खालील बाबी प्रमाणित करा:तुमच्या कुटुंबातील कोणीही शासकीय कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक नाही.कुटुंबातील फक्त एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिला योजनेचा लाभ घेत आहे.८) चेक बॉक्सवर क्लिक करून ‘Submit’ बटण दाबा. यशस्वी झाल्यास “e-KYC पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे” असा संदेश दिसेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.