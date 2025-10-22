Laadki Bahin Yojana : भाऊबीजेला मिळणार लाडक्या बहीण योजनेचा ऑक्टोबरचा हप्ता? एकनाथ शिंदेंनी दिली मोठी अपडेट, नेमकं काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा सप्टेंबरचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा झाला आहे. मात्र, आता महिलांना ऑक्टोबरच्या हप्ताची प्रतिक्षा आहे. अशातच उद्या भाऊबीज सण आहे. त्यामुळे भाऊबीजच्या मुहूर्तावर महिलांना ऑक्टोबरचा हप्ता मिळेल का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. कारण यापूर्वी अनेकदा सणीसुदीच्या मुहूर्तावर सरकारने महिलांना लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वितरीत केले आहे. याबाबत आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. .एकनाथ शिंदेंचा माध्य्यांशी संवादएकनाथ शिंदे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांना लाडकी बहीण योजनेच्या ऑक्टोबरच्या हप्त्याबाबतती विचारण्यात आलं. यावर बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाचं अपडेट दिली. तसेच त्यांनी सर्वांना दिवळीच्या शुभेच्छाही दिल्या. महत्त्वाचे म्हणजे लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं..Ladki Bahin Yojana: ५१ हजार लाडक्या बहिणींचा लाभ थांबवला; लाभार्थ्यांची होणार पडताळणी, जिल्हा महिला बालविकास विभागाची माहिती.दिवाळीच्या दिल्या शुभेच्छा''परवापासून दिवाळीच्या पर्वाला सुरूवात झाली आहे. आज पाडवा आहे. पाडव्याच्या देखील सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. नवीन संकल्प, नवीन पर्व सर्वांच्या आयुष्यामध्ये आनंद घेऊन येवो अशा मनापासून शुभेच्छा', असं म्हणत त्यांनी सर्वांना दिवळीच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच 'बळीराजावर आलेले संकट दूर हो त्यांच्या आयुष्यात देखील हा पाडवा सुखाचे आनंदाचे समृद्धीचे दिवस घेऊन ये', असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले..Ladki Bahin Yojana: तिसऱ्या ‘बहिणी’चा लाभ होणार बंद; वैजापूरच्या ९ हजार महिलांची होणार फेरपडताळणी.ऑक्टोबरच्या हप्त्याबाबत काय म्हणाले?यावेळी बोलताना त्यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबतही मोठी अपडेट दिली. 'लाडक्या बहिणींना लवकरच भाऊबीज मिळणार. लाडकी बहीण योजना कायमस्वरूपी सुरू राहणार', असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदेंच्या या विधानानंतर आता अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. अशातच उद्या भाऊबीज आहे. त्यामुळे उद्या लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.