Ladki Bahin Yojana: १७ तारीख उजाडली, पण लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे नाहीत… नेमका अडथळा कुठे? मोठी अपडेट समोर

डिसेंबर महिना अर्धा उलटून गेला तरी महाराष्ट्रातील लाखो महिलांच्या मनात एकच प्रश्न घोळतो आहे. लाडकी बहिण योजनेचे पैसे खात्यात कधी जमा होतील? नोव्हेंबरचा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही आणि डिसेंबरचाही हप्ता प्रलंबित आहे. राज्यातील सुमारे २.६२ कोटी लाभार्थी महिलांना दोन महिन्यांचे सहा हजार रुपये मिळण्याची प्रतीक्षा आहे..नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे हप्ते एकत्रितपणे डिसेंबर महिन्यात वितरित केले जाऊ शकतात. मात्र नेमकी तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, २३ किंवा २४ डिसेंबरला खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे. तरीही सरकारकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही..विलंबाचे मुख्य कारणया विलंबाचे मुख्य कारण म्हणजे येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुका. काही नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचे मतदान २० डिसेंबरला होणार असून निकाल २१ डिसेंबरला लागतील. महापालिका निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी २०२६ मतदान तर निकाल १६ जानेवारीला जाहीर होतील. त्यामुळे सरकार दोन्ही महिन्यांचे पैसे एकत्र देऊ इच्छिते, अशी देखील चर्चा आहे. याचा फायदा सरकारला निवडणुकीदरम्यान होऊ शकतो. तर दुसरची चर्चा अशीही आहे की जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्याच सरकार पैसे देऊ शकते. पण यावर अजून कोणतीही अधीकृत माहिती समोर आली नाही..Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसीला मुदतवाढ; अडचणी कायम, 'लाडकी बहीण'ला सर्व्हर डाऊनचा अडथळा.नाव यादीतून वगळले जाऊ शकतेदुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अनेक लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झालेले नाही. ई-केवायसी न झाल्यास महिलांचे नाव यादीतून वगळले जाऊ शकते. ई-केवायसीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी तात्काळ ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने मोठी सोय उपलब्ध करून दिली आहे. ऑनलाइन पोर्टलवर अडचण येत असल्यास जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात जाऊन ही प्रक्रिया करता येते. अंगणवाडी सेविकांना ई-केवायसी पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे घेऊन अंगणवाडीत भेट द्यावी..ई-केवायसी करण्याची पद्धतऑनलाइन ई-केवायसी करण्याची पद्धत सोपी आहे. ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जा. ई-केवायसी पर्याय निवडा. आधार क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाइलवर आलेला ओटीपी टाकून लॉगिन करा. त्यानंतर वैवाहिक स्थिती, वडील किंवा पती जिवंत आहेत का, त्यांचा आधार क्रमांक, जात, कुटुंबातील कोणी सरकारी नोकरीत किंवा पेन्शनधारक आहे का अशी माहिती भरा. शेवटी बायोमेट्रिक पडताळणी करून प्रक्रिया पूर्ण करा.जर ई-केवायसीमध्ये काही चुका असतील तर ३१ डिसेंबरपूर्वी त्या दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. मुदत संपल्यानंतर दुरुस्तीची संधी मिळणार नाही आणि चुकीच्या माहितीमुळे लाभार्थी यादीतून नाव काढले जाऊ शकते..Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना कधीच बंद होणार नाही : एकनाथ शिंदे, बहिणींकडे दुर्लक्ष केल्याने ही वेळ आल्याचा विरोधकांना टोला