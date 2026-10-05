Ladki Bahin Yojana September Installment Date : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची बातमी! सप्टेंबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार? समोर आली संभाव्य तारीख

Ladki Bahin Yojana ₹1500 September installment latest update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आलीये. ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर आता सप्टेंबरच्या १,५०० रुपयांच्या हप्त्याची प्रतीक्षा लागली आहे. सप्टेंबरचा हप्ता नेमका कधी जमा होणार, याकडे राज्यातील लाखो महिलांचे लक्ष लागले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर महिन्याचा १,५०० रुपयांचा सन्मान निधी ऑक्टोबरमध्ये लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. नवरात्र आणि दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा हप्ता देण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. २५ ऑक्टोबरनंतर सप्टेंबरचा हप्ता जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..हप्त्याची तारीख अद्याप निश्चित नाहीमात्र, सप्टेंबरच्या हप्त्याबाबत २५ ऑक्टोबर ही तारीख अद्याप अधिकृतपणे निश्चित झालेली नाही. राज्य सरकारकडून यासंदर्भात अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच हप्ता कोणत्या दिवशी जमा होणार, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमांमधून प्रसारित होणाऱ्या अपुऱ्या अथवा अनधिकृत माहितीकडे लक्ष न देता सरकारच्या अधिकृत अपडेटची प्रतीक्षा करणे महत्त्वाचे आहे..Ladki Bahin September Installment : लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! सप्टेंबरचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात होणार जमा; 1 कोटी 66 लाख महिलांची प्रतीक्षा संपणार.ऑगस्टचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमापात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याची रक्कम सप्टेंबरच्या अखेरच्या दिवसांपासून जमा होण्यास सुरुवात झाली होती. २ ऑक्टोबरपर्यंत अनेक महिलांच्या बँक खात्यात ऑगस्टचा १,५०० रुपयांचा हप्ता जमा झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता सप्टेंबरचा हप्ता कधी मिळणार, याची उत्सुकता लाभार्थी महिलांमध्ये आहे..१ कोटी ६६ लाख महिलांना योजनेचा लाभराज्यातील सुमारे १ कोटी ६६ लाख पात्र महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे सांगितले जाते. पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट सन्मान निधी जमा केला जातो..Gokul Election Seat Sharing Formula : गोकुळ निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! जागावाटपावरून महायुतीत धुसफुस; मंत्री मुश्रीफ नाराज? फॉर्म्युला ठरला, पण घोषणा लांबणीवर.सणासुदीच्या काळात हप्ता मिळण्याची शक्यतायंदा ऑक्टोबर महिन्यात नवरात्र आणि दसरा हे प्रमुख सण आहेत. त्यामुळे सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरचा १,५०० रुपयांचा हप्ता लाभार्थी महिलांना देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, २५ ऑक्टोबरनंतर हप्ता जमा होऊ शकतो. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय आणि निश्चित तारीख सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, लाभार्थी महिलांनी आपल्या बँक खात्याची स्थिती, DBT सक्रिय आहे की नाही आणि योजनेतील पात्रता तपासून ठेवणे आवश्यक आहे. सप्टेंबरचा १,५०० रुपयांचा हप्ता नेमका कधी खात्यात जमा होतो, याकडे आता लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.