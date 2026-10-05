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Ladki Bahin Yojana September Installment Date : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची बातमी! सप्टेंबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार? समोर आली संभाव्य तारीख

When Will ₹1500 Ladki Bahin Payment Be Credited? : लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबरच्या ₹१५०० हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. ऑक्टोबरमध्ये हप्ता जमा होण्याची शक्यता असून, २५ ऑक्टोबरनंतर पैसे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Ladki Bahin Yojana ₹1500 September installment latest update

Ladki Bahin Yojana ₹1500 September installment latest update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Ladki Bahin Yojana ₹1500 September installment latest update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आलीये. ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर आता सप्टेंबरच्या १,५०० रुपयांच्या हप्त्याची प्रतीक्षा लागली आहे. सप्टेंबरचा हप्ता नेमका कधी जमा होणार, याकडे राज्यातील लाखो महिलांचे लक्ष लागले आहे.

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