Maharashtra Ladki Bahin September installment 1500 rupees : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ऑगस्ट महिन्याचा सन्मान निधी खात्यात जमा झाल्यानंतर आता लाखो महिलांचे लक्ष सप्टेंबर महिन्याच्या १,५०० रुपयांच्या हप्त्याकडे लागले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता नवरात्र आणि दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर वितरित करण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले जात आहे. हा हप्ता २५ ऑक्टोबरनंतर लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटीद्वारे (Direct Benefit Transfer) जमा होण्याची शक्यता आहे..सणांच्या पार्श्वभूमीवर हप्ता देण्याची तयारीमागील काही महिन्यांमध्ये राज्य सरकारकडून विविध सणांच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींना सन्मान निधी देण्यात आला आहे. रक्षाबंधन आणि गणेशोत्सवाच्या काळातही लाभार्थी महिलांना वेळेत आर्थिक मदत मिळाली होती. ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता सप्टेंबरच्या अखेरीस लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली होती. २ ऑक्टोबरपर्यंत बहुतांश पात्र महिलांच्या खात्यावर ऑगस्टचा निधी जमा झाल्याचे सांगण्यात आले..१ कोटी ६६ लाख महिलांना मिळणार लाभ?सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता वितरित झाल्यास राज्यातील सुमारे १ कोटी ६६ लाख पात्र लाभार्थी महिलांना प्रत्येकी १,५०० रुपयांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून संबंधित महिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे..Ladki Bahin Yojana 1800 Viral Claim : लाडकी बहीण योजनेत मिळणार 1800 रुपये? सोशल मीडियावरील 'तो' दावा दिशाभूल करणारा; DGIPR कडून फॅक्टचेक.दसऱ्याच्या मुहूर्तावर मिळणार ‘गिफ्ट’?नवरात्रोत्सव आणि दसरा या सणांच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरचा हप्ता देण्याची शक्यता असल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. सणासुदीच्या काळात खात्यात १,५०० रुपये जमा झाल्यास महिलांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो..Punyashlok Ahilyadevi Loan Waiver Kolhapur : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा तिसरा टप्पा जाहीर; पाहा तुमच्या खात्यावर पैसे जमा झाले का?.दरम्यान, २५ ऑक्टोबरनंतर सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता जमा होण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर आली असली, तरी अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच हप्त्याची निश्चित तारीख स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांचे लक्ष आता राज्य सरकारच्या अधिकृत निर्णयाकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.