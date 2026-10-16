Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींचा सप्टेंबरचा हप्ता कधी येणार? दिवाळीपूर्वी खात्यात 3,000 रुपये जमा होणार का? जाणून घ्या मोठी अपडेट

Ladki Bahin Yojana September Installment Latest Update : ऑक्टोबर महिन्याचा अर्धा कालावधी संपला, तरी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबरच्या हप्त्याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हप्ता कधी जमा होणार, याबाबत लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रम कायम आहे. एकीकडे पावसाने दडी मारल्याने चिंता वाढली आहे, तर दुसरीकडे दसरा-दिवाळीच्या सणासुदीत घरखर्चाचे नियोजन करण्यासाठी महिलांना हप्त्याची प्रतीक्षा लागली आहे..दसरा-दिवाळीच्या खर्चासाठी महिलांना हप्त्याची प्रतीक्षादसरा आणि दिवाळी या सणांच्या पार्श्वभूमीवर घरखर्चाचे नियोजन कसे करायचे, असा प्रश्न अनेक महिलांसमोर आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणारे १,५०० रुपये खात्यात जमा झाल्यास घरखर्चाला हातभार लागेल, अशी अपेक्षा लाभार्थी महिलांना आहे. मात्र, ऑक्टोबरचा दुसरा पंधरवडा सुरू झाला तरी सप्टेंबरच्या हप्त्याबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..मागील दोन महिन्यांत महिनाअखेरीस जमा झाला हप्तामागील दोन महिन्यांतील हप्त्यांचा विचार करता, लाभार्थी महिलांच्या खात्यात महिन्याच्या अखेरीस सन्मान निधी जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. २८ ऑगस्ट रोजी जुलै महिन्याचा हप्ता जमा झाला होता, तर २७ सप्टेंबरनंतर ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे यंदाही सप्टेंबरचा हप्ता ऑक्टोबरच्या अखेरीस मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच खात्यात येणार पीएम किसानचे 2,000 रुपये; e-KYC न केल्यास अडकतील पैसे, जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट.२५ ऑक्टोबरनंतर हप्ता जमा होण्याची शक्यता?सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याबाबत दसऱ्यानंतर होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. काही वृत्तांनुसार, २५ ऑक्टोबरनंतर महिलांच्या खात्यात हप्त्याची रक्कम जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..दोन महिन्यांचे ३,००० रुपये एकत्र मिळणार?ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सप्टेंबरचा हप्ता जमा झाला नाही, तर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचे मिळून ३,००० रुपये एकत्र मिळणार का, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या खात्यात दोन महिन्यांची रक्कम जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना सरकारच्या घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..Ladki Bahin Yojana Akole Protest : लाडक्या बहिणी रस्त्यावर! KYC च्या नावाखाली अनुदान बंद केल्याचा आरोप करत वर्षा बंगल्यावर धडक देण्याचा इशारा, सरकारला अल्टिमेटम.ई-केवायसीनंतर लाभार्थी महिलांची संख्या घटलीलाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचा सन्मान निधी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे दिला जातो. दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे १ कोटी ६६ लाख पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. २०२६ च्या सुरुवातीला झालेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या ८० लाखांहून अधिक घटल्याचे सांगितले जात आहे..आता सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता कधी जमा होणार, दोन महिन्यांची रक्कम एकत्र मिळणार का आणि सरकार याबाबत नेमका कोणता निर्णय घेणार, याकडे राज्यातील पात्र लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.