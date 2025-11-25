महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेच्या लाखो लाभार्थी महिलांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नोव्हेंबर महिना संपण्यास अवघे पाच दिवस शिल्लक असताना, या महिन्याचा हप्ता कधी जमा होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जोरात सुरू असून, आचारसंहिता लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन्ही महिन्यांचे अनुदान एकत्रितपणे जमा करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. म्हणजेच डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात महिलांच्या खात्यात एकदम तीन हजार रुपये जमा होऊ शकतात..दोन्ही महिन्यांचे पैसे एकत्र देण्याचा विचारसध्या तरी याबाबत सरकारकडून कोणताही अधिकृत आदेश जारी झालेला नाही, परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार, नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांपूर्वी (२ आणि ३ डिसेंबर) निदान नोव्हेंबर महिन्याचे १,५०० रुपये तरी नक्की जमा केले जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे डिसेंबरचा हप्ता पुढे ढकलला जाऊ शकतो, त्यामुळे दोन्ही महिन्यांचे पैसे एकत्र देण्याचा विचार प्रशासन करत असल्याचे समजते. कारण पुढे आणखी निवडणुका आहेत..Ladki Bahin Yojana : सरकारने लाडक्या बहिणींवर एका वर्षांत खर्च केले तब्बल ४३,०००कोटी; राज्याच्या तिजोरीवर ताण वाढणार ?.ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारकदरम्यान, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता महिलांसाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या महिलांनी अद्याप आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना पुढील हप्ते मिळणार नाहीत. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत दिली आहे. या ई-केवायसीद्वारे महिलांची सर्व कागदपत्रे व पात्रता तपासली जाणार असून, ज्या महिलांची माहिती किंवा कागदपत्रे निकषात बसणार नाहीत, अशा महिलांचे अर्ज बाद करण्यात येणार आहेत..आचारसंहिता आणि ई-केवायसीचा दुहेरी फटकालाडकी बहीण योजनेअंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील सव्वातीन कोटींहून अधिक महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जात आहेत. आता आचारसंहिता आणि ई-केवायसीचा दुहेरी फटका बसल्याने लाभार्थींमध्ये काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तरीही डिसेंबरमध्ये एकत्रित तीन हजार रुपये मिळण्याची शक्यता असल्याने अनेक महिलांना दिलासा मिळाला आहे..ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करामहिलांनी लवकरात लवकर आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून पुढील हप्ते थांबणार नाहीत. यासाठी जवळच्या आंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक किंवा सीएससी केंद्रात संपर्क करा..Ladki Bahin Yojana: नाव कमी होणार नाही? लाडक्या बहिणींसाठी दोन महत्त्वाच्या अपडेट्स; निवडणुकीपूर्वी सरकार घेणार मोठा निर्णय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.