Aditi Tatkare : लाडकी बहीण योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा? तब्बल 26 लाख बहिणींची छाननी सुरू, बोगस लाभार्थींवर होणार कठोर कारवाई

Maharashtra Government Scheme : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'त (Ladki Bahin Yojana) मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. राज्यातील तब्बल २६ लाख लाभार्थी पात्रतेच्या निकषात बसत नाहीत, असे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. यानंतर सरकारने या लाभार्थ्यांची कागदपत्रे सूक्ष्मपणे तपासण्याचे काम सुरू केले असून, बोगस प्रकरणे आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी (Aditi Tatkare) समाजमाध्यम 'एक्स'वरून कळवले..महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आल्या होत्या. त्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने केलेल्या प्राथमिक छाननीत २६ लाख महिला अपात्र असल्याचे आढळून आले आहे..या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास विभागाने जिल्हानिहाय सखोल छाननी मोहीम सुरू केली आहे. यात प्रत्येक लाभार्थींच्या पात्रता-अपात्रतेची स्पष्टता केली जाणार असून, अंतिम अहवालानंतर अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निधीअभावी सरसकट दिलेले पैसे आणि त्यानंतर सुरू झालेली ही छाननी, यामुळे योजना खरंच गरजूंपर्यंत पोहोचली का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..