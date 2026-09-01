Marathi News Live Updates : पुण्यात CNG दरात पुन्हा वाढ, मध्यरात्रीपासून नवे दर लागू

वाहनांसाठी स्वस्त इंधनाचा पर्याय असलेल्या ‘सीएनजी’च्या दरात पुन्हा वाढ झाली आहे. सोमवार (३१ ऑगस्ट) मध्यरात्रीपासून सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो दोन रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, आता एक किलो सीएनजीसाठी ९७ रुपये ७५ पैसे मोजावे लागणार आहेत.पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडी परिसरातील वाहनधारकांना या दरवाढीचा थेट फटका बसणार आहे. नैसर्गिक वायूच्या खरेदी दरात वाढ झाल्याने सीएनजीच्या दरात वाढ करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडकडून (एमएनजीएल) निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.