बुलढाण्यात चक्क शेतातील गोठ्यात गर्भलिंग निदान चाचणी...!आपण अनेकदा वैद किंवा अवैध डॉक्टरांकडून कधी रुग्णालयात तर कधी धावत्या वाहनात पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनच्या सहाय्याने गर्भलिंग निदान चाचणी करताना ऐकलं असेल..... मात्र बुलढाण्यात चक्क शेतात गोठा आणि गोठ्यात पोर्टेबल सोनोग्राफीच्या सहाय्याने गर्भलिंगनिदान चाचणी करताना बुलढाण्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दत्तात्रय बिराजदार यांनी स्वतः पथकासह पकडलं आहे. थेट शेतातील पत्र्याच्या गोठ्यात पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनच्या सहाय्याने सुरू असलेला गर्भलिंग निधनाचा काळाबाजार अकोला व बुलढाणा जिल्ह्याच्या संयुक्त पथकाने उघड केला आहे. डॉक्टर बिराजदार हे व त्यांचे पथक संशयतांच्या मागावर होते.चिखली तालुक्यातील अमडापूर लव्हाळा मार्गावर गणेश शंकरराव सूर्यवंशी यांच्या शेतातील पत्राच्या गोठ्यात बनावट ग्राहकाच्या सहाय्याने आरोग्य विभागाच्या या पथकाने उघडकीस केला आहे. यावेळी एका बोगस डॉक्टर सह तिघांना रंगेहात पकडलं असून तिघांवर PCPNDT कायद्यानुसार व विविध कलमान्वये अमडापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे.