पुणे : शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरात झालेल्या गोळीबार प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी अधिक तीव्र केला आहे. या घटनेत वापरण्यात आलेले कोयते आणि दुचाकींचा पोलिसांकडून शोध घेण्यात येत आहे. या प्रकरणातील अटक केलेल्या सहा आरोपींना न्यायालयाने २ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, गोळीबारात जखमी झालेले मंदार किवळेची प्रकृती अद्याप गंभीर आहे. घटनास्थळावरून पोलिसांना देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि काडतुसांच्या पुंगळ्या आढळून आल्या आहेत. या गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले कोयते आणि दुचाकी जप्त करण्यासाठी पोलिस तपास करत आहेत. आरोपींनी पूर्वनियोजित कट रचून हा हल्ला केल्याचा संशय असून, त्यादृष्टीने तपास सुरू आहे. अटक केलेल्या तसेच फरार आरोपींपैकी काही जण सराईत गुन्हेगार असल्याचे तपासात समोर आले आहे. अमोल चव्हाण याच्याविरोधात भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात दोन, तर स्वप्नील गवळी याच्याविरोधात राजगड पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल आहे. आरोपी एकाच टोळीतील असल्याने त्यांना फरार साथीदारांची माहिती असण्याची शक्यता पोलिसांनी न्यायालयात व्यक्त केली. या हल्ल्यामागे नेमका कोणाचा सहभाग आहे, आरोपींना आर्थिक रसद कोणी पुरविली आणि हल्ल्यासाठी वापरण्यात आलेली शस्त्रे कोठून मिळविण्यात आली, याचा तपास पोलिसांना करायचा आहे. तसेच फरार आरोपींचा शोध घेऊन संपूर्ण कट उघड करण्यासाठी पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.