महाराष्ट्र बातम्या

Laxman Hake: लक्ष्मण हाकेंचा संघर्ष, प्रकाश आंबेडकरांनी दिला फोनसल्ला, काय चर्चा झाली?

Laxman Hake On Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाचा वाद आता वाढला आहे. लक्ष्मण हाकेंची थेट हल्लाबोल केला आहे. यावेळी त्यांनी मोठा आरोप केला आहे.
laxman hake and manoj jarane patil
laxman hake and manoj jarane patilsakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रात मराठा-ओबीसी आरक्षण वादाचा मुद्दा वाढत चालला आहे. नुकतेच मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांना यश आले आहे. त्यांच्या मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके त्यांच्यावर निशाणा साधत आहेत. त्यांनी पुन्हा मनोज जरांगेंवर टीका केली आहे. यावेळी बोलताना प्रकाश आंबेडकरांचा त्यांना फोन आला होता. त्यावेळच्या संभाषणाची आता चर्चा होत आहे.

Prakash Ambedkar
Maratha Reservation
Maratha
Maratha Community
maratha Agitation
maratha protest
maratha community reservation
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership
Laxman Hake criticism

