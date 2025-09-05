Laxman Hake: लक्ष्मण हाकेंचा संघर्ष, प्रकाश आंबेडकरांनी दिला फोनसल्ला, काय चर्चा झाली?

महाराष्ट्रात मराठा-ओबीसी आरक्षण वादाचा मुद्दा वाढत चालला आहे. नुकतेच मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांना यश आले आहे. त्यांच्या मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके त्यांच्यावर निशाणा साधत आहेत. त्यांनी पुन्हा मनोज जरांगेंवर टीका केली आहे. यावेळी बोलताना प्रकाश आंबेडकरांचा त्यांना फोन आला होता. त्यावेळच्या संभाषणाची आता चर्चा होत आहे. .लक्ष्मण हाके म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांची आई माई काढतो आणि त्याला रेड कार्पेट टाकायचं. अप्पलपोट्या माणूस अक्कल नसणारा माणूस जरांगे आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा कलश आणला यशवंतराव चव्हाण यांनी आणला आणि लढले कोण अण्णाभाऊ साठे. सत्ता कुणाची पण येऊ द्या अर्थमंत्री अजितदादा राहणार. फुले शाहू आंबेडकरांच्या नावाने आलटून पालटून सत्ता भोगणाऱ्या पवारांनी ओबीसीसाठी फक्त एक टक्का निधी दिला. .Ajit Pawar Tweet: आयपीएस अधिकाऱ्यांशी फोनवरून वाद, अजित पवारांनी ट्विट करत दिलं स्पष्टीकरण, काय म्हणाले?.ते म्हणाले की, बारामती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून अण्णाभाऊ साठे महामंडळाला 162 कोटी रुपये कर्ज दिले. शेअर बाजारासारखी सारथीची इमारत आणि आणि महाज्योतीला एक हजार फुटाचे ऑफिस? शरद पवारांनी जरांगे नावाचे भूत महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर बसवण्यात आले. शरद पवारांनी मंडल आयोग लागू केला असा गैरसमज पसरवला जातो. मंडल आयोग पवारांनी लागू केला, असं कुणी म्हटलं तर पहिल्यांदा त्याचं कानफट फोडा, अशा शब्दात हाकेंनी सुनावले आहे. .लक्ष्मण हाके म्हणाले की,हा जीआर ओबीसी आरक्षण संपवणारा आहे. गेवराईत गेल्यावर या अजितदादांच्या आमदाराने माझ्या गाडीवर दगडफेक केली, तुमच्या बापाच्या बारामतीतून बोलतोय, असं म्हणत त्यांनी अजित पवारांवर निशाणा साधला आहे. तर यावेळी लक्ष्मण हाके यांचे भाषण सुरु असताना प्रकाश आंबेडकर यांचा हाके यांना फोन आला. यावेळीचे संभाषण चर्चेत आहे. .Ajit Pawar: उलट्या बोंबा! अजित पवारांना सडेतोड उत्तर देणाऱ्या आयपीएस अंजना कृष्णा यांच्या चौकशीची मागणी, यूपीएससीला पत्र.लक्ष्मण हाकेंनी प्रकाश आंबेडकरांना सांगितले की,नांदेड जिल्हातील कंधार तालुक्यातून ओबीसी संघर्ष यात्रा सुरू करणार आहे. यावर प्रकाश आंबेडकर फोनवरून म्हणाले की, मी आधीपासून सांगत होतो, ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण नको. ओबीसीचे आरक्षण हे ओबीसीचे आरक्षण आहे. हे भांडण लावणारे आरक्षण आहे. सत्तेमध्ये आपली माणसं नसली का जबरदस्ती केली जाते. हे आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला नाही, हा जबरदस्तीने देण्यात आलेला निर्णय आहे. यासाठी आपल्याला रस्त्यावर उतरावं लागणार आहे. मोर्चे काढावे लागणार आहेत, असं ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.