Laxman Hake : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल; मराठा समाजातील मुलींच्या लग्नाबाबतचे 'ते' वक्तव्य भोवले

Summaryओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्यावर मराठा समाजातील मुलींच्या लग्नाबाबत वादग्रस्त वक्तव्यामुळे गुन्हा दाखल झाला.बीडमधील सभेत हाकेंनी "मराठा मुलींची लग्ने ओबीसी मुलांशी लावा" असे मनोज जरांगे यांना आव्हान दिले होते.मनोज जरांगे यांनी प्रत्युत्तर देत महिलांचा मुद्दा लढाईत कधी आणला नाही व हाकेंचे वक्तव्य अयोग्य असल्याचे म्हटले..ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना मराठा समाजातील मुलींच्या लग्नाबद्दल वक्तव करणे चांगलंच महागात पडले आहे. त्यांच्याविरोधात तलवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हाकेंनी बीडच्या शृंगारवाडीतील सभेमध्ये मराठा समाजाबद्दल आणि मुलींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केलं होते. मराठा समाजातील मुलींचे लग्न आता ओबीसी मुलांसोबत लावा असे मनोज जरांगेंना आव्हान दिले होते. यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला होता. .राज्यात मराठा आरक्षणासाठी जीआर काढल्यानंतर ओबीसी संघटनांसह, ओबीसी नेते आक्रमक झाले. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास त्यांनी प्रचंड विरोध केला आहे. दरम्यान हा आरक्षणाचा वाद पेटला असतानाच लक्ष्मण हाके यांनी मराठा-ओबीसी वाद संपवायचा असेल, तर ओबीसी मुलांची लग्न मराठा मुलींशी लावण्याबाबत वक्तव्य केले एवढेच नाही तर आता तुम्ही आमच्यात आला आहात, आता जात संपली ाहे. मी ११ ओबीसी मुले सुचवितो त्यांची लग्ने जाहीर करा असे थेट मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना आव्हान दिले..मात्र मनोज जरांगे यांनी हाकेंच्या या वक्तव्याला प्रत्युत्तर दिले आहे, ते म्हणाले की, आजवरच्या लढाईत आम्ही कधीही महिलांचा उल्लेख केला नव्हता. सर्व जाती-धर्माच्या महिलांचा आम्ही आदर करतो, पण लक्ष्मण हाकेंनी बोलून घाण केली. .FAQsप्रश्न 1: लक्ष्मण हाके यांच्यावर गुन्हा का दाखल झाला? ➡️ कारण त्यांनी मराठा समाजातील मुलींबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले.प्रश्न 2: हाकेंनी सभेत नेमके काय वक्तव्य केले होते? ➡️ त्यांनी "मराठा-ओबीसी वाद संपवायचा असेल तर मराठा मुलींची लग्ने ओबीसी मुलांशी लावा" असे म्हटले.प्रश्न 3: मनोज जरांगे यांनी हाकेंच्या वक्तव्याला काय उत्तर दिले? ➡️ त्यांनी सांगितले की आम्ही कधीही महिलांचा उल्लेख केला नाही आणि हाकेंनी चुकीचे वक्तव्य केले.प्रश्न 4: हा वाद कोणत्या पार्श्वभूमीवर झाला? ➡️ मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातून कोटा देण्याच्या वादावरून.प्रश्न 5: ओबीसी नेत्यांचा मुख्य विरोध काय आहे? ➡️ मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास त्यांचा प्रखर विरोध आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.