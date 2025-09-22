महाराष्ट्र बातम्या

Laxman Hake : लक्ष्मण हाके यांना अश्रू अनावर, ओबीसी आरक्षण आंदोलनात डावलले जात असल्याची खंत केली व्यक्त

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण लढ्यात समाजातील काही लोकांकडून आपल्याला डावललं जात आहे अशी खंत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केली. यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले. ते म्हणाले की मी एक साधा मेंढपाळाचा मुलगा आहे.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आंदोलनातून जाणूनबुजून डावलले जात असल्याची खंत व्यक्त केली आणि भावुक झाले.

हाके यांनी सांगितले की त्यांच्यावर खोटे आरोप करून ट्रॅपमध्ये अडकवले जात आहे, त्यामुळे त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

सुप्रिया सुळे यांच्यावरही त्यांनी टीका केली, तर नवनाथ वाघमारे यांच्या गाडी जाळण्याच्या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली.

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मराठा समाजातील मुलींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. आता हाके यांनी ओबीसी नेत्यांवरच गंभीर आरोप केला आहे. ते म्हणाले की समाजातील काही लोक मला जाणून बुजून डावलत आहेत. हे सांगत असतानाच त्यांना अश्रू अनावर झाले. ओबीसी आरक्षण वाचवायचे आहे हीच माझी प्राथमिकता आहे,असे हाके म्हणाले.

