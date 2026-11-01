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Lek Ladki Yojana: लेक लाडकी योजनेत मोठी अपडेट! आता घरबसल्या करता येणार अर्ज, १ लाख १ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार; सरकारची घोषणा

Lek Ladki Yojana Online Application: लेक लाडकी योजनेसाठी आता घरबसल्या अर्ज करता येणार आहे. याबाबतची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
Lek Ladki Yojana Online Portal

Lek Ladki Yojana Online Portal

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : लेक लाडकी योजनेच्या लाभासाठी आता अर्जदारांना महाडीबीटी २.० पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज सादर करता येणार आहे. यासाठी सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करून अर्ज नोंदणी ते अर्जाची सद्यस्थिती पाहण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

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