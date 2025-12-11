Sharad Sonawane: बिबट्याच्या वेशात आमदाराची ‘एंट्री’; वाढत्या हल्ल्यांकडे वेधले सरकारचे लक्ष

बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळात वातावरण तापले असताना या गंभीर परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेचे जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी बुधवारी अनोखी पद्धत अवलंबली..बिबट्याच्या वेशभूषेत त्यांनी विधानभवन परिसरात प्रवेश करताच सर्वांचे लक्ष वेधले. नागपुरातील पारडी परिसरात बुधवारी सकाळी बिबट्याने हैदोस घातला. बिबट्याने हल्ला करून तीन ते चार नागरिकांना जखमी केले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..या पार्श्वभूमीवर परिसरात माध्यमांशी बोलताना सोनवणे म्हणाले, ‘‘राज्यभरात अवघ्या तीन महिन्यांत ५५ लोकांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. शासनाने १७ कोटी ५० लाख रुपये खर्च केले असले तरीही परिस्थिती बदललेली नाही. त्यामुळे राज्यात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांवर तातडीने आपत्कालीन स्थिती जाहीर करावी.’’.ते म्हणाले, ‘‘बिबट्याला खाण्यासाठी जंगलात शेळ्या सोडणे किंवा त्याची नसबंदी करणे या उपायांनी काहीही होणार नाही. राज्याने तत्काळ दोन मोठी पुनर्वसन केंद्रे सुरू करावीत. येथे नर आणि मादींचे विलगीकरण करून पुढील व्यवस्थापन करावे..Sangli Leopard: सांगलीत बिबट्याचा वावर; पायाचे ठसे सापडले पण प्रशासनाची कारवाई कुठे अडकली?.बिबट्याच्या दहशतीमुळे शेतकरी शेतात जाऊ शकत नाहीत. पशुधनाचेही मोठे नुकसान होते आहे. माणूस जंगलात जातो की बिबट्या मानवी वस्तीत घुसतो, याचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.