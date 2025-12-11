महाराष्ट्र बातम्या

Sharad Sonawane: बिबट्याच्या वेशात आमदाराची ‘एंट्री’; वाढत्या हल्ल्यांकडे वेधले सरकारचे लक्ष

Leopard Attack: महाराष्ट्रातील वाढत्या बिबट्या हल्ले प्रकरणांवर आमदार शरद सोनवणे यांनी विधानभवनात अनोख्या पद्धतीने लक्ष वेधले. राज्यातील वन्यजीव धोका आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनावर पुन्हा एकदा चर्चा गरम.
Sharad Sonawane

Sharad Sonawane

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळात वातावरण तापले असताना या गंभीर परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेचे जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी बुधवारी अनोखी पद्धत अवलंबली.

Loading content, please wait...
Leopard
Wildlife
Forest department
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com