Leopard News: प्रत्येक बिबट्याची असते टेरिटरी... रक्त पीत नाही, नखे फक्त शिकारीवेळीच बाहेर... बिबट्याच्या जगाचं खरं रहस्य वाचा...

Why leopard attacks increasing : बिबट्याचं स्वतंत्र राज्य, त्याची शिकार करण्याची विलक्षण पद्धत आणि माणसाबद्दल असलेले गैरसमज जाणून घ्या बिबट्याच्या जगाचं खरं रहस्य
Sandip Kapde
बिबट्या हा अत्यंत बुद्धिमान, सतर्क आणि फुरतीचा प्राणी आहे. त्याची खरी ताकद म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत सहजतेने जुळवून घेण्याची क्षमता. यामुळेच वाघ आणि सिंहाच्या तुलनेत त्याचा जगण्याचा यशस्वी दर खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ, ऊसशेतीसारख्या मानवी क्षेत्रालाही त्याने आपल्या निवासस्थानात समावून घेतले आहे.

