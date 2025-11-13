Leopard News: प्रत्येक बिबट्याची असते टेरिटरी... रक्त पीत नाही, नखे फक्त शिकारीवेळीच बाहेर... बिबट्याच्या जगाचं खरं रहस्य वाचा...

बिबट्या हा अत्यंत बुद्धिमान, सतर्क आणि फुरतीचा प्राणी आहे. त्याची खरी ताकद म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत सहजतेने जुळवून घेण्याची क्षमता. यामुळेच वाघ आणि सिंहाच्या तुलनेत त्याचा जगण्याचा यशस्वी दर खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ, ऊसशेतीसारख्या मानवी क्षेत्रालाही त्याने आपल्या निवासस्थानात समावून घेतले आहे..कुत्रा हे त्याचे सर्वात आवडते भक्ष्यप्राणी अभ्यासक आणि मानद वन्यजीव रक्षक अतिंद्र कत्ती यांनी बिबट्याच्या काही अनोख्या वैशिष्ट्यांबात माहिती दिली. बिबट्या कोणतेही खाद्य खाऊन जगू शकतो. मग ते वासरे, बकरी, कुत्रा किंवा डुक्कर असो. सध्याच्या परिस्थितीत कुत्रा हे त्याचे सर्वात आवडते भक्ष्य बनले आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर डुक्कर आहे. याच आशेने तो शहराच्या आसपास येतो. अर्थात, मानवी अतिक्रमणामुळे त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात झालेली घुसखोरीही याला कारणीभूत आहे.बिबट्या माणसाला भक्ष्य समजत नाही. दोन पाय असलेला जिवंत प्राणी त्याच्या आहारात येत नाही. माणसावर हल्ला हा फक्त स्वसंरक्षणासाठी असतो. अचानक समोरासमोर आल्यास तो प्रथम इशारा देतो. घाबरून हालचाल केल्यासच हल्ला होतो. भक्ष्य आणि माणूस यात तो कधीच चूक करत नाही, कारण त्याला निसर्गाने दिलेले सेन्सर अतिशय प्रगत आहेत..Pune Leopard Attack : पुण्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांना लगाम; 'एआय' यंत्रणा, ड्रोनचा वापर सुरू; एका महिन्यात १७ बिबटे जेरबंद.रात्रीची दृष्टी पूर्णतः स्पष्ट असतेत्याचे डोळे आपल्या डोळ्यांपेक्षा दहापट शक्तिशाली असतात. रात्रीची दृष्टी पूर्णतः स्पष्ट असते. झाडावर चढण्यात तो वाघापेक्षा सरस आहे – वाघ फक्त थोडे अंतर चढू शकतो. भारतातील बिबट्याचे वजन ३० ते ६० किलो असते. तरीही तो आपल्या वजनाच्या ७५ टक्के इतकी शिकार पाठीवर घेऊन झाडावर चढतो किंवा अर्धा ते एक किलोमीटर अंतरावर नेतो!.प्रत्येक बिबट्याचे स्वतंत्र 'राज्य'प्रत्येक बिबट्याला स्वतंत्र क्षेत्रफळ असते. साधारण २५ चौरस मैलांचे! हे त्याचे वैयक्तिक राज्यच असते. तेथे दुसरा बिबट्या प्रवेश करत नाही. आपल्या क्षेत्रातील जनावरे, कुत्रे-डुक्कर कुठे फिरतात, याची त्याला पूर्ण माहिती असते. क्षेत्रात अनुपस्थित राहिल्यास दुसरा बिबट्या अतिक्रमण करतो. म्हणून तो सतत फिरून उपस्थिती दाखवतो – लघवीच्या खुणा सोडून! फक्त संभोगकाळात नर-मादी एकत्र येतात. मादी पहिले तीन महिने पिलांना बाहेर काढत नाही. आठ-नऊ महिन्यांनंतर शिकार शिकवते आणि सोबत घेते..शिकार करताना अतिशय संयमीबिबट्या एकटा राहतो आणि लपूनछपून शिकार करतो. सिंह किंवा लांडगे प्रमाणे समूहाने नाही. शिकारीपूर्वी तीन तास स्थिर राहू शकतो, पायाचा आवाजही येत नाही. कुत्र्याची शिकार केली तरी एका दिवसात पूर्ण खात नाही. पहिल्या दिवशी फक्त २-४ किलो मांस, दुसऱ्या दिवशी उरलेले संपवतो. त्यानंतर पाच- सहा दिवस छोट्या शिकारीवर जगतो. तो रक्त पित नाही; श्वास थांबवण्यासाठी गळा पकडतो..नखे ही त्याची मुख्य शस्त्रे आहेत, जी नेहमी पंज्यात आत असतात. फक्त शिकारीवेळीच बाहेर काढतात – वाघासारखेच! मोठ्या प्राण्यांच्या मार्गात तो जात नाही. वाघ शिकारीनंतर तिथेच बसतो, कारण तो मोठी शिकार करतो. वाघाने बिबट्याला मारल्याच्या घटना घडल्या आहेत.बिबट्या माणसाला टाळतो. हल्ला हा केवळ गैरसमज किंवा जिवाची भीती वाटल्यास होतो. 'मॅन इटर' होणे दुर्मीळ आहे. फक्त म्हातारा, नखे गळालेले किंवा अर्धपोटी असल्यास नाइलाजाने माणसावर हल्ला करतो.(अतिंद्र कत्ती यांनी सकाळला २०२४ मध्ये दिलेल्या माहितीवर आधारीत ही बातमी आहे.).Leopard Attack: धक्कादायक घटना! 'आईसमोरच बिबट्याने उचलले चिमुकलीला'; नगर तालुका हादरला; रात्री उशिरापर्यंत रियंकाचा शोध...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.