महाराष्ट्र बातम्या

Latest Marathi Live News Update: सासवड रस्त्यावर पीएमपीएल बस बंद पडल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी; पालखी महामार्गाच्या कामामुळे अडचणी वाढल्या

Latest news India and Maharashtra live : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स, राजकारण, अर्थव्यवस्था, क्रीडा, हवामान, मनोरंजन आणि ताज्या घटनांची रिअल-टाईम माहिती एका ठिकाणी; सतत अपडेट होणारा LIVE ब्लॉग.
Latest Marathi Live Update News

Latest Marathi Live Update News

esakal

Pune Live: सासवड रस्त्यावर पीएमपीएल बस बंद पडल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी; पालखी महामार्गाच्या कामामुळे अडचणी वाढल्या

पुणे–सासवड रस्त्यावर आज सकाळी मोठी वाहतूक कोंडी झाली. सासवडवरून पुण्याकडे निघालेली पीएमपीएल बस वडकीजवळील दहावा मैल येथे अचानक बंद पडली. या बसमुळे फुरसुंगी पोलीस स्टेशनपासून वडकीपर्यंत लांबच लांब वाहनरांग निर्माण झाली. त्यातच याच भागात सुरु असलेल्या पालखी महामार्गाच्या रस्त्याच्या कामामुळे वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडली असून नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Bihar
maharashtra
marathi
Maharashtra Politics
Bihar Election Result

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com