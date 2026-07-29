पेपरफुटीविरोधी विधेयकावर 'सीजेपी'ची पहिली प्रतिक्रिया; ''सरकारकडून केवळ शिक्षेवर फोकस पण गुन्हा कसा रोखणार?''

Ashutosh Ranka: लोकसभेत 'अँटी पेपर लीक बिल' मंजूर करण्यात आले. मात्र या विधेयकावर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, आम्ही या विधेयकातील ज्या तरतुदी वाचल्या आहेत, त्यावरून एकच गोष्ट स्पष्ट होत आहे की, सरकारचा संपूर्ण भर पेपर लीक झाल्यानंतर आरोपींना कशी शिक्षा द्यायची यावरच आहे. .आशुतोष रांका पुढे म्हणाले, नवीन तरतुदींमध्ये शिक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे, तसेच दंडाची रक्कमही वाढवण्यात आली आहे; परंतु मूळ प्रश्न तसाच कायम आहे की, अखेर पेपर लीक होणे रोखणार कसे? जयपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आशुतोष रांका यांनी सरकारला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. ते म्हणाले, "पेपर लीक झाल्यानंतर तुम्ही शिक्षा नक्कीच द्या, पण पेपर लीक होऊच नये यासाठी तुम्ही या विधेयकात नेमकी काय तरतूद केली आहे?''.Pune Traffic Diversion: लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंतीनिमित्त स्वारगेट–सारसबाग परिसरात शनिवारी वाहतुकीत बदल; पर्यायी मार्ग व पार्किंगची नवी व्यवस्था.''गैरप्रकार करणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याबाबत तुम्ही काही बोललात का? परीक्षा प्रणालीचे डिजिटायझेशन कसे करायचे, सायबर सुरक्षा कशी वाढवायची, परीक्षा केंद्रे अधिक मजबूत कशी करायची आणि 'एंड-टू-एंड मार्किंग' करून पेपर लीक पूर्णपणे कसे थांबवायचे, यावर या विधेयकात अद्याप कोणतीही ठोस चर्चा झालेली नाही.'' असंही रांका म्हणाले..Crime News: जेलमधून पळून आलेल्या ‘इक्का’कडून प्रेयसीला इन्स्टाग्रामवर अश्लील शिवीगाळ, जीवे मारण्याच्या धमक्या; बेलतरोडी पोलिसांत गुन्हा.सरकार केवळ दुखापत झाल्यानंतर मलमपट्टी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, मात्र दुखापत होऊच नये यासाठी कोणतीही खबरदारी घेत नाहीये. आम्ही पहिल्या दिवसापासून सांगत आहोत की, केवळ फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणे आणि शिक्षा वाढवणे पुरेसे नाही. जर तुम्हाला पेपर लीक खरोखरच थांबवायचा असेल, तर या समस्येच्या मूळाशी जावे लागेल, असं सीजेपीचं म्हणणं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.