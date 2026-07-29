महाराष्ट्र बातम्या

पेपरफुटीविरोधी विधेयकावर 'सीजेपी'ची पहिली प्रतिक्रिया; ''सरकारकडून केवळ शिक्षेवर फोकस पण गुन्हा कसा रोखणार?''

Opposition and CJP Slam Anti-Paper Leak Bill: "पेपर लीक झाल्यानंतर तुम्ही शिक्षा नक्कीच द्या, पण पेपर लीक होऊच नये यासाठी तुम्ही या विधेयकात नेमकी काय तरतूद केली आहे?''
Anti-Paper Leak Bill

Anti-Paper Leak Bill

esakal

संतोष कानडे
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Ashutosh Ranka: लोकसभेत 'अँटी पेपर लीक बिल' मंजूर करण्यात आले. मात्र या विधेयकावर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, आम्ही या विधेयकातील ज्या तरतुदी वाचल्या आहेत, त्यावरून एकच गोष्ट स्पष्ट होत आहे की, सरकारचा संपूर्ण भर पेपर लीक झाल्यानंतर आरोपींना कशी शिक्षा द्यायची यावरच आहे.

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