महाराष्ट्र

Loksabha Election 2024 : राज्यातील १५० गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये होणार लोकसभेचं मतदान; 'हे' आहे कारण

Lok Sabha polls will be held in 150 housing societies in the state: फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु होईल. एका बाजूला एनडीए तर दुसऱ्या बाजूला सर्व भाजप विरोधकांनी तयार केलेली इंडिया आघाडी, अशी लढत होणार आहे.