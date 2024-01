Personal Finance

Budget 2024: अर्थमंत्री ग्रामीण भागासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता; एफएमसीजी क्षेत्राला आशा

Finance Minister is likely to make big announcements for rural areas: FMCG क्षेत्राला केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल, कारण एप्रिल-मार्चमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.