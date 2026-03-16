कुणी गॅस देता का गॅस? मुंबईत ४-५ किमीपर्यंत रांगा, पुण्यात पहाटेपासून लोक रांगेत; काळ्याबाजारात एक किलोसाठी ५०० ते ७०० रुपये

Gas Crisis Reported in Mumbai and Pune आखाती देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडाल्यानं भारतात अनेक ठिकाणी गॅसची टंचाई निर्माण झालीय. गॅस तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना हॉटेल बंद करण्याची वेळ आलीय. अनेक ठिकाणी हॉटेलने त्यांच्या मेन्यू कार्डमध्ये बदल करून जास्त गॅस लागणाऱ्या पदार्थांना वगळलंय. दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिकांनी घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी रांगा लावल्या आहेत. पुणे, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये गॅस वितरण केंद्रासमोर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. नवी मुंबईत गॅसच्या रांगा ४ ते ५ किमीपर्यंत पोहोचल्या आहेत तर पुण्यात पहाटेपासून ग्राहक रांगेत उभा आहेत. गॅस टंचाईमुळे काळ्याबाजारात गॅसचे दरही प्रचंड वाढले आहेत. एक किलोसाठी ५०० ते ७०० रुपये मोजावे लागत आहेत..नवी मुंबईतही गॅससाठी नागरिकांनी रांगा लावल्या आहेत. गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. आठवड्याचा पहिला दिवस असूनही नागरिक गॅसच्या रांगेत उभा राहिले आहेत. गॅस नसल्यानं स्वयंपाक कसा करायचा असा प्रश्न नागरिकांसमोर उभा आहे.. सानपाडा इथं गॅस वितरण केंद्रात पाच ते सहा किलोमीटरपर्यंत रांग लागलीय. अनेक जण काल रात्रीपासून रांगेत उभा आहेत. तर काही जण पहाटेपासून उभा आहेत..दुबईत ड्रोन हल्ल्यानंतर विमान उड्डाणं स्थगित, १९ भारतीयांसह ३५ जणांना युएईत अटक.पुण्यात मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना रांगा लावू नयेत असं आवाहन केलं होतं. मात्र गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून घरगुती सिलिंडरसाठी नागरिकांनी रांगा लावल्या आहेत. काही लोक पाच वाजल्यापासून रांगेत थांबले आहेत. सिलिंडर मिळेल पण थांबावं लागेल असं गॅस एजंटकडून सांगितलं जात आहे. .पुरेसा साठा, तर रांगा का लागल्या? काँग्रेसचा सवालगॅस अभावी अनेक हॉटेल्स बंद करण्याची वेळ आलीय. तर काही ठिकाणी गॅस ऐवजी लोकांनी पुन्हा चूल पेटवल्याचंही दिसतंय. आता यावरून विरोधकांनीही सरकावर हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेस नेते नाना पटोले म्हणाले की, सरकार फोल दावा करतंय. गॅस साठा आहे तर द्या, लोकांच्या रांगा का लागल्या आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला खोटं सांगून दिशाभूल करू नये अशा शब्दात काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीका केली..घरगुती गॅसचा तुटवडा नाही - फडणवीसमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गॅस तुटवड्याच्या प्रश्नावर सांगितलं की, केंद्र सरकारने घरगुती गॅस संदर्भात तुटवडा नाही असं स्पष्ट केलंय. घरगुती गॅस सर्वांना उपलब्ध करून देतोय. प्रतिदिवशी जितके लागतात तेवढे आहेत. व्यावसायिक गॅसला प्राधान्य नाही. दुसरं प्राधान्य त्यांना दिलंय..कुणीही रांगा लावू नका : मुख्यमंत्र्यांचं आवाहनमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात गॅससाठी कुणीही रांगा लावण्याची गरज नाही असं आवाहन केलंय. राज्यात गॅसची कमतरता नाही. काँग्रेसकडून जाणीवपूर्वक लोकांमध्ये भीती तयार करतायत. लोकं भीतीपोटी रांगा लावतायत. कोणीही रांगा लावू नयेत. आवश्यक गॅस पुरवठा आपल्याकडे आहे. असं सांगितलं आहे. मात्र तरीही राज्यात अनेक ठिकाणी गॅससाठी रांगा लागल्याचं चित्र दिसून येतंय..विरोधक घाबरवतायत - मुख्यमंत्री फडणवीसविरोधकांकडून लोकांना घाबरवायचं काम केलं जात आहे आणि भितीपोटी लोकं रांगेत उभा राहतायत. घरी एक आहे, उद्या टंचाई निर्माण झाली तर एक घेऊन ठेवा अशी लोकांची धारणा झालीय. एक सिलिंडर मिळाल्यानंतर २३ दिवसांनी दुसरं सिलिंडर मिळेल असंही फडणवीस म्हणाले.